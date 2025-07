Sénégal: Le projet « daara-atelier » expliqué aux chefs religieux

Après son lancement officiel à Dakar, le projet « daara-atelier » a été présenté aux chefs religieux de Tivaouane par le ministre de la Formation professionnelle et technique. Selon Amadou Moustapha Njekk Sarré, l'objectif est de former 15.000 talibés dans une dizaine de filières professionnelles dans les cinq prochaines années.

Le ministre de la Formation professionnelle et technique, Amadou Moustapha Njekk Sarré a présenté, vendredi 4 juillet, le projet « daara-atelier » aux chefs religieux de Tivaouane. On peut citer, entre autres, le recteur de l'Université populaire Seydi El Hadji Malick Sy, Serigne Babacar Sy Abdou, représentant le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour. Selon le ministre, l'objectif des autorités étatiques est de donner à chaque talibé un métier.

Le projet compte enrôler, dans cinq ans, environ 15.000 talibés et les outiller dans une dizaine de filières. Selon le ministre, une enveloppe de plus de 16 milliards de FCfa a été mobilisée pour la mise en oeuvre de ce projet sur le plan national. « Avec ce programme, en plus de l'apprentissage du Coran et de la sunna du prophète, les talibés seront outillés dans certains métiers porteurs », a déclaré le ministre.

Amadou Moustapha Njekk Sarré cite, entre autres, le génie civil, le bâtiment, les métiers du froid et de la climatisation, la couture, la menuiserie métallique ainsi que la transformation des produits agricoles et la plomberie. Il s'agit d'offrir aux bénéficiaires des formations de courte durée de 3 à 12 mois, accompagnées d'un encadrement pratique dans les ateliers. « Ce qui permettrait aux bénéficiaires d'être opérationnels et d'avoir un métier dès la fin de la formation », a expliqué le ministre. M. Sarré s'est réjoui de la présence de Serigne Sidy Ahmed Sy Al Amine, lors de la cérémonie de lancement du programme à Dakar, au nom du khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour.

Les autorités religieuses de Tivaouane devront désigner un site pour abriter le « daara-atelier » et choisir également les bénéficiaires, a-t-il précisé. Le projet sera démultiplié dans toutes les cités religieuses du pays. Parlant au nom du khalife général, Serigne Babacar Sy Abdou a formulé des prières pour une réussite de ce programme qui, dit-il, vient renforcer les « daara » en permettant à leurs pensionnaires de bénéficier d'un métier et de connaissances pratiques. Le projet a été lancé officiellement par le ministre de la Formation professionnelle et technique, le 8 avril 2025, à l'Institut islamique de Dakar.