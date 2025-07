Sénégal: Rosso - Le gouvernement présente ses condoléances à la famille de Talla Keita

Une délégation gouvernementale, conduite par Yacine Fall, ministre des Affaires étrangères, accompagnée de ses collègues en charge de la Jeunesse, des Forces armées et de l'Enseignement supérieur, s'est rendue ce samedi à Rosso Sénégal. Elle y a présenté, au nom du Président de la République, ses condoléances à la famille de Talla Keïta.

À l'image de Camberène, où des gestes de solidarité avaient déjà été posés par l'État dans des circonstances similaires, une délégation gouvernementale s'est rendue ce samedi 05 juillet 2025 à Rosso Sénégal pour présenter les condoléances de la nation à la famille de Talla Keita, décédé à la suite de violences policières survenues le 29 juin dernier.

La délégation, conduite par Yacine Fall, ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, était composée de Khady Diène Gaye, ministre des Sports et de la Culture, du Dr Abdourahmane Diouf, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du général Birame Diop, ministre des Forces armées, ainsi que du gouverneur de la région de Saint-Louis et du préfet du département de Dagana.

Au nom du Chef de l'État et de son gouvernement, ils ont exprimé leur compassion et leur soutien à la famille du défunt. « Nous présentons nos condoléances à la famille du défunt au nom du Président de la République, du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement. Nous compatissons avec toute la famille face à la douleur qu'elle ressent », a déclaré Yacine Fall.

Elle a promis que l'Etat est engagé à mettre toute sur la lumière sur cette affaire pour que justice soit rendue . « L'enquête suit son cours, l'Etat va prendre ses responsabilités afin de mettre toute la lumière sur cette affaire», a t-elle promis.

Pour sa part, le père du défunt, Bassirou Talla Keita, a salué la démarche des autorités. Il a exprimé sa reconnaissance face à cette marque de solidarité.« Nous nous réjouissons de cette visite des membres du gouvernement. C'est un signe de compassion que nous saluons », a t-il déclaré. Cependant au-delà des condoléances, le père de Talla Keita a également lancé un appel fort à l'endroit de l'État. Il a invité les autorités à faire toute la lumière sur les circonstances de la mort de son fils et à appliquer la loi dans toute sa rigueur.