Sénégal: SAM'ARU, bouclier national contre les drones terroristes et malveillants - Le génie sénégalais en action

Pour lutter contre les menaces aériennes, le Sénégal a acquis une nouvelle arme ultra sophistiquée grâce à un Sénégalais connu sous le nom de Dr Drone.

Dans la course aux armements pour faire face aux menaces terroristes, le Sénégal se dote de nouveaux joujoux technologiques afin de défendre son espace aérien. En effet, lors de la journée portes ouvertes organisée devant le Commandement de l'Armée de l'Air (CEMAIR), SAM'ARU, une solution innovante de détection et de neutralisation des drones kamikazes, a été dévoilée. Cette arme a été conçue, testée et intégrée au Sénégal.

SAM'ARU a été développée par Dr Drone Dynamics, en collaboration avec le Centre de Recherche de l'Armée de l'Air. Sa signification : Système Actif et Magnétique de Repérage Unifié. C'est à la fois un outil de souveraineté technologique, mais aussi une arme alliant agilité tactique et innovation locale. D'ailleurs, son nom tiré du wolof "Saam" (protéger) et "Aru" (alerte, coordination), est également une manière de mettre en avant le Sénégal.

Technologie de pointe

Dans sa conception, cet outil technologique remarquable est composé d'ARU, un détecteur passif ultra-performant capable de localiser en temps réel un drone et son pilote, en identifiant marque, altitude, coordonnées GPS, trajectoire, vitesse le tout sans émission d'onde, rendant sa détection pratiquement indétectable.

En plus de ça, il y a SAM, un fusil 8 canaux, qui comporte un brouilleur à haute précision conçu pour neutraliser tout drone intrusif par saturation ciblée des bandes de communication, qui offre une réponse mobile idéale en milieu urbain ou événementiel, apprend-on. L'enjeu de la conception d'une telle arme est de prévenir les attaques de drones kamikazes, notamment à l'approche des Jeux olympiques de la jeunesse 2026 à Dakar.

« Nous avons misé sur une intégration locale complète, de la conception à la maintenance. Ce système n'est pas seulement un outil technologique, c'est une affirmation de souveraineté », a déclaré Mamadou Wade Diop, concepteur du projet. Il souligne par ailleurs le rôle déterminant joué par le Centre de Recherche de l'Armée de l'Air dans toutes les phases du développement et des tests.