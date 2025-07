Tunisie: L'inflation reste stable à 5,4 % en juin 2025, selon l'INS

Le taux d'inflation est demeuré stable à 5,4 % en juin 2025, a annoncé l'Institut National de la Statistique (INS) dans une note publiée samedi, consacrée à l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2025.

Selon l'INS, cette stabilité s'explique d'une part par l'accélération du rythme de hausse des prix du groupe « Restaurants, cafés et hôtels » (11 % en juin contre 10,8 % en mai), et d'autre part, par le ralentissement du rythme de l'augmentation des prix du groupe des produits alimentaires (6,4 % en juin contre 6,7 % en mai).

Le taux d'inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) est lui aussi resté stable à 5,5 %.

Les prix des produits libres (non encadrés) ont augmenté de 6,5 % sur un an, tandis que ceux des produits encadrés ont enregistré une hausse de 1,5 %. Les produits alimentaires libres ont progressé de 7,2 %, contre seulement 0,7 % pour les produits alimentaires à prix encadrés.

S'agissant des produits alimentaires, leurs prix ont enregistré une hausse de 6,4 % en glissement annuel. Cette augmentation est principalement due à la flambée des prix des légumes frais (+25,2 %), des fruits frais (+20,4 %), de la viande d'agneau (+19 %) et des poissons frais (+10,5 %).

En revanche, les prix des huiles alimentaires et des oeufs ont chuté respectivement de 22,7 % et de 4,7 %.

Concernant les produits manufacturés et les services, leurs prix ont augmenté de 5,3 % sur un an. Cette progression s'explique par la hausse des prix du groupe habillement et chaussures (+9,3 %) ainsi que des produits d'entretien courant du foyer (+5 %).

Du côté des services, les prix ont grimpé de 4,6 % sur un an, principalement en raison de l'augmentation de 11 % des prix dans le groupe « Restaurants, cafés et hôtels ».

Hausse mensuelle de 0,4 % des prix à la consommation

Les prix à la consommation ont enregistré, en juin 2025, une hausse de 0,4 % par rapport au mois précédent.

Cette augmentation mensuelle est essentiellement due à la progression des prix de l'habillement (+1,6 %), du groupe « Restaurants et hôtels » (+1,1 %) et de l'alimentation (+0,1 %), selon les données de l'INS.

Plus précisément, les prix du groupe « Alimentation et boissons » ont légèrement augmenté (+0,1 %), en raison de la hausse des prix de la viande d'agneau (+1,8 %) et de la viande bovine (+1,5 %). En revanche, les prix des oeufs ont baissé de 3,6 %, ceux de la volaille de 1,4 %, et ceux des fruits frais de 1,1 %.

Les prix des produits d'habillement et chaussures ont également progressé de 1,6 %, avec une hausse de 1,8 % pour les articles d'habillement et de 1,5 % pour les chaussures.

Concernant les prix du groupe « Restaurants, cafés et hôtels », une hausse de 1,1 % a été observée, tirée principalement par une forte augmentation des prix des services d'hébergement (+5,1 %).