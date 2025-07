ALGER — Le ministère des Moudjahidine et des Ayants droit a honoré, jeudi , des moudjahidine, grands invalides de la Guerre de libération nationale ainsi que des ayants droit, dans le cadre des festivités célébrant le 63e anniversaire de l'Indépendance sous le thème "Notre Algérie, le legs des chouhada, la gloire des loyaux".

Ont pris part à cette cérémonie supervisée par le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, M. Laïd Rebiga, le président du Conseil de la nation, M. Azouz Nasri, le Conseiller auprès du président de la République chargé des affaires diplomatiques, M. Amar Abba, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, M. Youcef Belmehdi, le recteur de Djamaâ El-Djazaïr, Mohamed Maâmoun Al-Kacimi Al-Hoceini, des personnalités historiques et nationales ainsi que des moudjahidine et des moudjahidate de différentes wilayas du pays.

Douze moudjahidine parmi les grands invalides de la Guerre de libération ainsi que des ayants droit, dont des enfants de chouhada et de moudjahidine, des victimes de mines antipersonnel et autres victimes civiles ont été honorés. Des tricycles motorisés ainsi que des fauteuils roulants électriques ont été remis aux personnes honorées.

Ont été honorés également les responsables des différentes organisations de la famille révolutionnaire, ainsi que le président de l'Association nationale des grands invalides de la Guerre de libération nationale, M. Haï Abdennebi.

Dans une déclaration à la presse, M. Abdennebi a salué les efforts de l'Etat pour la prise en charge, l'accompagnement et la protection sanitaire des moudjahidine et des ayants droit, notamment les grands invalides de la Guerre de libération nationale, à travers les établissements placés sous la tutelle du ministère des Moudjahidine et des Ayants droit.

Il a particulièrement salué le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui veille toujours à accorder "une grande importance aux moudjahidine, et à la préservation de la mémoire nationale, en donnant à l'histoire la place qu'elle mérite".

Le ministère des Moudjahidine a honoré également, à l'occasion du 63e anniversaire de l'Indépendance, le président du Conseil de la nation ainsi que le recteur de Djamaâ El-Djazaïr.