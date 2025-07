ORAN — Les célébrations marquant le 63e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale dans les wilayas de l'Ouest du pays ont été marquées, samedi, par la pose de la première pierre et l'inauguration de plusieurs projets et infrastructures, ainsi que l'organisation de diverses manifestations culturelles. Des visites et des hommages ont également été rendus à plusieurs moudjahidine et ayants-droit.

A cette occasion, les autorités locales, la famille révolutionnaire et la société civile se sont rendues aux carrés des martyrs, où l'hymne national a été écouté, le drapeau hissé et une gerbe de fleurs déposée devant les stèles commémoratives, ainsi que la récitation de la Fatiha du saint Coran à la mémoire des martyrs.

A Oran, une visite a été effectuée au musée du Moudjahid, où se tient une exposition de la mémoire avec 18 pavillons retraçant l'histoire de l'Algérie, les résistances populaires à la colonisation française, le mouvement national, les massacres du 8 mai 1945, la glorieuse guerre de libération, ainsi que des portraits des présidents de la République algérienne depuis 1962.

Pour sa part Sidi Bel-Abbes a vu l'inauguration d'une unité secondaire de la Protection civile dans la commune de Mostefa Benbrahim, une école primaire au site des 3.200 logements AADL, un bureau de poste dans le quartier des 1.500 logements AADL et un nouveau CEM dans le même quartier. Un tronçon de 6 km du dédoublement de la route nationale reliant El Amarna à Benachiba a été mis en service, et une zone d'activités sera construite dans la commune de Tilmouni.

A Nâama, une exposition de photos et une conférence historique ont été organisées au musée du Moudjahid, animée par des historiens. Des hommages ont été rendus aux moudjahidine Khelifi Bounoua, Benkroum Kheïr, Mohamed Djedid , Arbaoui Larbi et Tayba Tadj.

La 10e édition du colloque " Le message de la mosquée " a été lancée sous le thème : " Références et histoire : unité, sécurité et identité ", mettant en lumière le rôle de la mosquée pendant la guerre de libération et dans la construction de la conscience nationale. Un festival du patrimoine et du folklore de Nâama a également été lancé avec la participation de troupes artistiques de plusieurs wilayas.

A Tissemsilt, la commémoration a inclus la pose de la première pierre pour la réalisation de 340 logements publics locatifs à Aïn Loura et 180 logements promotionnels aidés (LPA) à Sidi El Houari, ainsi que le lancement de

l'aménagement d'un regroupement rural. La réalisation d'une école primaire et d'un espace de loisirs a également été lancée dans le quartier des Pins.

A Tiaret, les autorités ont lancé la restauration du carré des martyrs, dans le cadre d'un programme visant la réhabilitation de six cimetières à travers la wilaya, cette année. Des hommages ont été rendus aux moudjahidine Yamani Abdelkader, Senhadji Abdelhamid et Halouz Rokia, veuve du martyr Touahria Abdelkader.

A Mascara, les festivités ont été marquées par l'inauguration d'un mât de 60 mètres portant le drapeau national, ainsi qu'un grand défilé qui s'est tenu sur la place Emir Abdelkader avec la participation d'associations locales, des scouts musulmans algériens, des clubs sportifs et des institutions publiques.

A Tlemcen, une exposition historique a été visitée au musée régional du Moudjahid, ainsi que l'inauguration de deux terrains de proximité aux cités les Cerisiers et Boudjlida au chef-lieu de wilaya.

A Saïda, des projets ont été inaugurés, notamment l'aménagement des berges de l'oued Saïda, une école primaire au quartier Boukheras et une maison de jeunes à Aïn El Hadjar. Le lancement des travaux d'aménagement urbain, le renforcement de la RN 92 sur 2,7 km, la construction d'un CEM et de 110 logements publics locatifs ont également été annoncés.

Relizane A VUa vu pour sa part l'inauguration du musée du Moudjahid de la wilaya, la relance du projet du complexe mère-enfant, la construction d'une école primaire, une unité d'oncologie à l'hôpital Mohamed Boudiaf, ainsi que la distribution d'équipements médicaux.

A El Bayadh, le réseau de gaz naturel a été mis en service pour 205 foyers dans le village de Dar El Hassiane (commune de Sidi Taifour), un projet d'approvisionnement en eau potable à partir d'un puits profond a été lancé,

ainsi que des travaux d'aménagement urbain. A Boualem, un hôpital de 60 lits a été réceptionné. Des visites de courtoisie ont été rendues aux moudjahidine Kadri Ahmed, Ziyadi Bouâmama et Lezrag Cheikha, veuve du martyr Amari Benamer.

A Aïn Temouchent, une conduite d'eau reliant le barrage de Sekkak (Tlemcen) au réservoir de Dzioua (commune d'Aïn Tolba) a été mise en service pour renforcer l'alimentation en eau potable. La pose de la première pierre pour 160 logements publics locatifs à Aïn El Beïda (commune de Hammam Bouhadjar), ainsi que l'inauguration d'un raccordement routier de 9 km entre les wilayas de Sidi Bel-Abbes et Aïn Temouchent, ont été effectuées.

Des hommages ont aussi été rendus à des moudjahidine et associations culturelles et sportives.

A Mostaganem, le stade Mohamed-Bensaïd du complexe sportif " Chahid Raïs Ferradj " a accueilli la finale de la Coupe de la wilaya de football, organisée dans le cadre de la campagne de sensibilisation " Non à la drogue ". En soirée, une représentation théâtrale en hommage au martyr Benayad Bendehiba, mise en scène par Meddah Abdallah, est prévue.