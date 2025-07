Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 06 juillet 2025

revue de presse

Pétrole : Le Sénégal exporte 2,9 millions de barils en juin

Un an après le début de l’exploitation, trois cargaisons de brut ont été exportées en juin, portant à 9,63 millions de barils le volume commercialisé au deuxième trimestre, selon le ministère sénégalais de l’Énergie, ce samedi 5 juillet.

Au Sénégal, la production nationale de pétrole et de gaz poursuit sa montée en puissance. Le ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines a annoncé samedi que 2,9 millions de barils de pétrole brut ont été exportés en juin 2025 à partir du champ offshore de Sangomar, soit l’équivalent de trois cargaisons (SAN034, SAN035, SAN036) écoulées sur le marché international.

Ces chiffres portent à 9,63 millions de barils le volume total de brut commercialisé au deuxième trimestre, maintenant les prévisions annuelles à 30,53 millions de barils, conformément aux projections du gouvernement. (Source apanews)

Football : La RDC signe des contrats avec l’AS Monaco et le Milan AC pour redorer son image

Comme le Rwanda, la Côte d’Ivoire ou le Maroc avant elle, Kinshasa développe sa diplomatie sportive pour tenter de renforcer son attractivité et attirer des investisseurs.

A défaut de voir son équipe briller dans les compétitions internationales, la République démocratique du Congo s’invite dans les tribunes et sur les maillots. Comme le Maroc et le Rwanda avant lui, le pays d’Afrique centrale a conclu, fin juin, des partenariats avec deux prestigieux clubs européens : le Milan AC et l’AS Monaco.

Celui avec le club lombard, qui a remporté dix-neuf fois le championnat d’Italie et sept fois la Ligue des Champions, a été officialisé le 20 juin – neuf mois après le protocole d’accord signé entre le ministre du tourisme, Didier M’Pambia Musanga et les dirigeants milanais. (Source Lemonde Afrique)

Musambwa : Une île ougandaise où les esprits veillent sur la biodiversité

Perdue au cœur du lac Victoria, Musambwa, dont le nom évoque l’esprit ou le fantôme en luganda, est une île minuscule de cinq hectares, à la fois sacrée, sauvage et redoutée. Accessible après une traversée cahoteuse de quarante-cinq minutes depuis les rives ougandaises, cette terre isolée fascine par la densité de sa faune autant que par les croyances qui la régissent.

Classée zone humide d’importance internationale par la Convention de Ramsar, Musambwa abrite une biodiversité exceptionnelle. Mais au-delà de ses richesses écologiques, c’est la profondeur du lien entre l’homme, la nature et le spirituel qui confère à l’île son aura unique. (Source Africanews)

Le président du conseil d'administration de Tunisair limogé après de récentes « perturbations » de vols

Le président du conseil d’administration de la compagnie nationale tunisienne, Tunisair, a été démis de ses fonctions après de nouvelles perturbations ayant provoqué « un grand mécontentement dans l’opinion publique », a annoncé samedi 5 juillet le ministère du Transport.

Le ministère a précisé que le conseil d’administration serait convoqué pour élire le successeur de Habib Mekki « dans les plus brefs délais afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise », et a lancé un « avertissement » aux chefs d’escale de Tunisair pour qu’ils prennent au mieux en charge les passagers affectés par les perturbations. (Source RFI)

Namibie : La présidente Nandi-Ndaitwah appelle à des réformes et à des services publics plus efficaces

En Namibie, la Présidente Netumbo Nandi-Ndaitwah trace les grandes lignes d’un nouveau cap pour le pays. Dans un message transmis à l’Assemblée nationale, elle appelle à une accélération des services publics, à la mise en œuvre urgente des projets de développement, et à une lutte implacable contre la corruption.

La Présidente namibienne, Netumbo Nandi-Ndaitwah, a exhorté les institutions publiques à intensifier leurs efforts pour garantir une prestation rapide et efficace des services, et a appelé à une exécution accélérée des projets de développement national. Ce message, relayé à l’Assemblée nationale par le Premier ministre Elijah Ngurare, fait suite à la victoire du parti Swapo aux récentes élections, consolidant la légitimité de l’administration pour concrétiser son programme national. (Source Africa 24)

BRICS : L’Afrique du Sud salue l’abandon progressif du dollar dans les transactions de la NDB

L’Afrique du Sud a salué les progrès réalisés par la Nouvelle banque de développement (NDB) des BRICS dans sa transition vers des transactions en monnaies locales. À l’approche du sommet annuel du groupe à Rio de Janeiro, le vice-ministre sud-africain des Finances, David Masondo, a qualifié cette évolution de « succès réel », soulignant son importance dans la réduction des risques liés aux fluctuations du dollar.

La NDB, bras financier des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), a récemment levé des fonds dans plusieurs devises nationales : le yuan chinois, le dollar de Hong Kong et le rand sud-africain. Cette stratégie de financement en monnaies locales vise à diminuer la dépendance au dollar américain et à renforcer la résilience financière des États membres. Pour Pretoria, cette orientation favorise une meilleure maîtrise des coûts et des aléas liés aux marchés de change internationaux. (Source Africapresse)

Vision Bénin 2060 : L’Assemblée nationale adopte une nouvelle loi-cadre pour le développement

C’est un texte qualifié d’historique par ses promoteurs. Ce vendredi 4 juillet 2025, les députés béninois ont adopté à l’unanimité la loi n°2025-16 portant Vision de développement du Bénin à l’horizon 2060. Une feuille de route ambitieuse qui vise à structurer, sur plusieurs décennies, l’action publique et les politiques de développement du pays.

Portée par le gouvernement et soumise à l’examen de la Commission du plan et de l’équipement, présidée par le député Lambert Agongbonon, la nouvelle vision repose sur 32 articles répartis en six chapitres. La séance plénière, conduite sous l’autorité du président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou, marque un tournant stratégique. (Source beninwebtv)

Corridor Abidjan-Lagos : Les commerçantes au cœur de l’intégration régionale

Une campagne régionale d'information à destination des commerçantes transfrontalières a été lancée vendredi à Lomé, à l’initiative de la Commission de la Cédéao.

L’objectif : améliorer la connaissance des textes communautaires et faciliter le passage des femmes aux frontières le long du corridor Abidjan-Lagos.

Cette initiative entend identifier les obstacles persistants – barrières linguistiques, violences basées sur le genre, accès au financement – et promouvoir des solutions concrètes. « Malgré les progrès, les défis restent nombreux. Cette campagne vise à renforcer nos connaissances et à améliorer nos conditions de travail », a souligné Sandra Oulaté, directrice du Centre de la Cédéao sur le genre. (Source togonews)

Gabon : L’ex-président Ali Bongo et sa famille lancent une contre-offensive judiciaire à Paris

Depuis leur départ discret du Gabon en mai, les Bongo ont ouvert un nouveau front judiciaire en France contre les autorités gabonaises. Séquestration, torture, spoliation : la famille de l'ex-président Ali Bongo tente d'internationaliser un conflit d'héritage politique et patrimonial. À Libreville, le pouvoir assure préparer un procès national, « juste et équitable ».

Un règlement plus feutré avait pourtant été envisagé. À la fin de l'année 2023, des discussions auraient été engagées en coulisses : la famille Bongo quitterait le pays en échange d'une restitution partielle des avoirs acquis sous leur règne. Mais selon plusieurs sources, l'accord aurait achoppé sur la question des garanties judiciaires. Le 15 mai 2025, Sylvia, Ali et leur fils Noureddin Bongo quittent Libreville pour Luanda, avant de rejoindre Londres. (Source Le Point Afrique)

Guinée : Face à un Doumbouya tout-puissant, les opposants réduits à la peur et au silence

Disparition d’opposants, manifestations et médias interdits : quatre ans après le coup d’État, les opposants à Mamadi Doumbouya dénoncent la mainmise du général sur la Guinée, alors que ses soutiens louent l’engouement qu’il susciterait, à l’approche d’échéances électorales cruciales.

Un mandat de sept ans pour le président, une Cour spéciale de justice de la République, un Sénat… Le projet de Constitution remis au président guinéen, Mamadi Doumbouya, lundi 30 juin, instaure quelques nouveautés, sans pour autant dire explicitement si celui qui a renversé Alpha Condé lors du coup d’État du 5 septembre 2021 pourra être candidat. Le texte doit être soumis au référendum en septembre. (Source France 24)