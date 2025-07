Addis-Abeba — Le Sommet des BRICS se tient à Rio de Janeiro, au Brésil, les 6 et 7 juillet, sous le thème « Renforcer la coopération mondiale du Sud pour une gouvernance plus inclusive et durable ».

Les représentants des pays membres de l'association résumeront les résultats de leurs travaux depuis le début de l'année dans trois domaines clés : politique et sécurité, économie et finances, ainsi que culture et affaires humanitaires.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, le Premier ministre indien Narendra Modi, le président sud-africain Cyril Ramaphosa et le président indonésien Prabowo Subianto participent au sommet.

La Chine est représentée par le Premier ministre Li Qiang, la Russie par le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov ; le président Vladimir Poutine participera à la séance plénière par visioconférence.

La délégation des Émirats arabes unis sera conduite par le prince héritier d'Abou Dhabi, Khaled ben Mohammed ben Zayed Al Nahyane, celle de l'Égypte par le Premier ministre Mostafa Madbouly, et celle de l'Iran par le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi.

Dix pays partenaires des BRICS participent au sommet : la Biélorussie, la Bolivie, le Vietnam, le Kazakhstan, Cuba, la Malaisie, le Nigéria, la Thaïlande, l'Ouganda et l'Ouzbékistan, ainsi que neuf organisations internationales et régionales. L'Arabie saoudite, la Turquie, l'Azerbaïdjan, le Kenya, la Colombie, le Mexique, le Chili et l'Uruguay figurent également parmi les pays invités.

Le programme du sommet du 6 juillet comprend une cérémonie d'arrivée officielle des chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des séances plénières sur « La paix, la sécurité et la réforme de la gouvernance mondiale » et « Le renforcement du multilatéralisme, les affaires économiques et financières et l'intelligence artificielle ».

Le lundi 7 juillet, une séance plénière aura lieu sur le thème « Environnement, COP30 et santé mondiale ».

Les sessions BRICS+ devraient aborder l'amélioration du système monétaire et financier international et la mise en oeuvre de diverses initiatives, notamment la nouvelle plateforme d'investissement et la bourse des céréales BRICS.

Outre les réunions multilatérales, plusieurs discussions bilatérales sont prévues.