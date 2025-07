Congo-Kinshasa: Patrick Muyaya à Paul Kagame - « Ses mensonges répétés commencent à toucher à leur fin »

Le porte-parole du Gouvernement congolais, Patrick Muyaya, a réagi, samedi 5 juillet sur les ondes de Radio Okapi, a la récente sorti médiatique du président rwandais, Paul Kagame. Il estime que les mensonges répétés de ce dernier sur la présence de ses troupes en RDC « commencent à toucher à leur fin ».

Une semaine après la signature de l'accord de paix RDC-Rwanda à Washington, le président rwandais a critiqué ouvertement le régime de Kinshasa sur plusieurs dossiers et nié la présence de ses troupes sur le sol congolais.

Patrick Muyaya regrette que Paul Kagame cherche, à travers sa sortie médiatique, à détourner l'attention des Congolais, qui attendent la mise en oeuvre effective de l'accord de paix :

« Ses mensonges répétés commencent à toucher à leur fin. Comment vous pouvez constamment nier les activités illicites dans l'Est de la RDC, alors que nous avons été a table et nous avons signé l'accord (de paix RDC-Rwanda, le 27 juin à Washington sous l'égide des Etats-Unis d'Amérique)? On ne peut pas signer l'accord lorsqu'on n'a pas été engagé dans un conflit ».

Le chef de l'État rwandais n'a aucune leçon de démocratie à donner, a-t-il poursuivi, tant que son pays ne garantit pas la pluralité politique, ni la liberté médiatique et non plus le respect des droits de l'homme.

Cinq axes principaux

Sous l'égide du secrétaire d'État américain, Marco Rubio, l'accord de paix RDC-Rwanda a été conclu le vendredi 27 juin à Washington (USA), pour mettre fin à un conflit vieux de trois décennies entre les deux pays. Il a été signé par Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre congolaise des Affaires étrangères, et Olivier Nduhungirehe, son homologue rwandais.

Le texte avait été paraphé le 18 juin 2025 à Washington par les experts congolais et rwandais et comprend cinq dispositions principales :

le respect de l'intégrité territoriale

la cessation des hostilités

le désengagement

le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques

la création d'un cadre d'intégration économique régional, dans lequel Kinshasa et Kigali s'accordent à lancer ou à renforcer leur coopération.