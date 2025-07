Petit rappel des faits pour planter le décor : en 2021, Theodorin Nguema Obiang, vice-président et fils du président équato-guinéen, avait été condamné par la Justice française pour blanchiment, abus de biens sociaux, corruption et détournement de fonds publics.

Dans ce cadre, une somptueuse propriété tapissée de dorures et de marbre sise dans le 16e arrondissement de Paris appartenant supposément au vice-président équato-guinéen, avait été saisie en vertu d'une loi visant à frapper les fortunes frauduleusement acquises par des dirigeants étrangers. Quatre ans plus tard, le 4 juillet 2025 précisément, la Guinée équatoriale contre-attaque en déposant une requête contre la France devant la Cour internationale de Justice (CIJ), bien déterminée à bloquer la vente de ce symbole de prestige et surtout de souveraineté, d'autant que le bien litigieux serait, selon la partie plaignante, une mission diplomatique qui devrait, à ce titre, bénéficier de l'immunité prévue par la Convention de Vienne de 1961.

Ce nouveau rebondissement est peut-être le début d'une saga judiciaire et d'un bras de fer aux répercussions politico-diplomatiques, puisque, pour la France, ce recours n'est rien d'autre qu'une tentative désespérée du régime de Malabo pour présenter cette forteresse d'origine douteuse, comme une mission diplomatique, alors qu'elle sert d'écrin pour les fastes privés du tout-puissant fils du président Obiang.

La France aurait dû poursuivre les complices qui ont facilité le blanchiment

Ce différend rappelle un précédent, celui de 2018, au terme duquel la CIJ avait déjà débouté, sur le fond, la Guinée équatoriale par rapport au même objet, estimant qu'aucun usage diplomatique du bâtiment n'était établi. Aujourd'hui, Malabo joue manifestement sa dernière carte pour éviter la liquidation d'un bien devenu, aux yeux de Paris, symbole d'enrichissement illicite et de lutte contre la corruption transnationale. Obtiendra-t-elle gain de cause ?

Ou verra-t-elle sa requête balayée comme en 2018 ? Une chose est sûre, c'est que c'est un arbitrage explosif qui mêle luxe insolent et droit international, qui est attendu dans les prochains jours. Le verdict sera d'autant plus intéressant à suivre qu'il permettra de savoir si la CIJ est décidée à restaurer la primauté du droit en donnant, cette fois-ci, raison à la Guinée équatoriale avec la sanctuarisation du bâtiment querellé, conformément aux prescriptions des conventions internationales, ou, a contrario, à refuser, comme il y a 7 ans, de servir de paravent à une élite prédatrice qui a bâti sa fortune opaque sur la corruption et le pillage des richesses de son pays.

Dans cette affaire, la France joue les justiciers, mais on peut se demander, a posteriori, où était Paris quand le même Theodorin Obiang s'offrait des Yatchs et des Lamborghini avec l'argent du pétrole volé à la Guinée équatoriale ? Pourquoi la Justice française a-t-elle attendu autant de temps avant d'agir contre ce régime qui a affamé son peuple pendant près de 50 ans?

La vérité est que la France sait très bien que tous ces oligarques sont corrompus, mais elle ferme hermétiquement les yeux tant qu'ils achètent ses armes et ses entreprises, et lui vendent du pétrole à moindre coût. Elle aurait dû geler, en effet, tous leurs avoirs, poursuivre les complices, c'est-à-dire les banques, les notaires et les hommes d'affaires qui ont facilité le blanchiment, et surtout rendre l'argent au peuple équato-guinéen au lieu de l'engloutir dans le budget de l'Etat français comme il se susurre.

Il n'y a malheureusement rien de tout cela, et c'est sans doute la raison pour laquelle les ploutocrates de Malabo jouent aujourd'hui les victimes, et se comportent comme ce voleur audacieux qui attaque la police pour avoir osé lui reprendre son butin. La Justice internationale a, en tout cas, là, encore une fois, l'occasion de faire comprendre, peut-être, une bonne fois pour toutes, aux dirigeants de ce petit Etat hispanophone niché entre le Cameroun et le Gabon, que même l'immunité diplomatique qu'ils invoquent, dans ce cas-ci, pour récupérer cet immeuble qui suscite la controverse, n'est nullement un bouclier pour piller le pays et cacher leur butin en France ou dans des paradis fiscaux, alors que la majorité de leurs compatriotes vivent avec moins de 2 dollars par jour.

Pour tout dire, et au risque de nous répéter, la décision de la CIJ sera scrutée de près non seulement pour son impact sur les relations entre les deux pays, mais aussi pour la jurisprudence qu'elle pourrait créer en matière d'immunité diplomatique et de restitution de biens mal acquis.