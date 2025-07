Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 07 juillet 2025

revue de presse

Issaka Adamou, président de la Fédération nigérienne de football

L’Assemblée générale ordinaire et élective de la Fédération nigérienne de football (FENIFOOT) s’est tenue le 5 juillet 2025 à Tahoua, dans les locaux de l’Université Djibo Hamani. Issaka Adamou, ancien troisième vice-président, a été élu président à l’unanimité, succédant au Colonel-Major Djibrilla Hima Hamidou dit « Pelé ».

Le nouveau bureau exécutif, élu pour un mandat de quatre ans, entend impulser un projet baptisé « VAR » (Valoriser les acquis et redynamiser) pour relancer le football nigérien.

Issaka Adamou, expert FIFA et CAF en infrastructures sportives, promet de renforcer le football de base et la transparence dans la gestion. Le Niger, qui a récemment vu « Pelé » intégrer le Conseil de la FIFA en mars 2025, poursuit ainsi son ascension dans les instances internationales du football. (Source apanews)

Madagascar : Les stéréotypes de genre chez les jeunes, une barrière invisible à l’emploi

À Madagascar, les stéréotypes de genre liés aux métiers empêchent les jeunes de se tourner vers certains secteurs porteurs et qui offrent du travail. C’est le cas de milieux où les hommes sont sur-représentés comme les travaux publics ou encore la mode, un univers connoté féminin.

À Antananarivo, lors d’une conférence organisée, jeudi 3 juillet, auprès d’une centaine de jeunes de la capitale - entre 15 et 18 ans, tous vulnérables et en décrochage scolaire - a été l’occasion de penser à une autre voie possible pour le futur.

C’est le cas pour ces deux femmes, l’une est conductrice de travaux, l’autre dirige une équipe de 90 chauffeurs poids lourds pour l'un des géants de la distribution pétrolière sur l’île. Face à l’assemblée, elles prouvent qu’il est possible de trouver sa place dans ces secteurs où les hommes sont sur-représentés, sans omettre pour autant les remarques sexistes subies au travail. (Source RFI)

Maroc : La métamorphose accélérée de Casablanca qui se rêve en « smart city » d’Afrique

Souhaitant devenir un « petit Dubaï » à l’approche d’événements sportifs internationaux, la métropole marocaine rase des bidonvilles, recase ses habitants dans des cités-dortoirs et traque les marchands ambulants.

Les charrettes tirées par des ânes ou des chevaux ne circulent plus à Casablanca. Elles ont été interdites, jugées incompatibles avec l’image de « smart city » que la métropole marocaine veut donner. Disparus également les marchands ambulants ou les ferracha avec leurs étalages de marchandises sur les trottoirs.

Ainsi que les chiffonniers qui, leur carriole chargée de matériaux recyclables, côtoyait sur la chaussée de rutilantes berlines, image atypique d’une ville aux contrastes saisissants. Ils rejoignent la liste de ces métiers qui disparaissent de jour en jour du centre de la capitale économique du royaume. (Source Lemonde Afrique)

Présidentielle en Côte d'Ivoire : La diaspora se mobilise à Paris

Réunis samedi à Paris, des membres de la diaspora ivoirienne ont appelé à une élection « démocratique et inclusive ». Ils dénoncent l’exclusion de leur candidat, Tidjane Thiam, de la liste électorale, ainsi qu’un climat de répression politique à quelques mois du scrutin.

À quatre mois de l’élection présidentielle en Côte d’Ivoire, la mobilisation gagne la diaspora. Samedi 5 juillet, à Paris, des membres et sympathisants du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), principal parti d’opposition, ont manifesté pour réclamer un scrutin « juste, apaisé et ouvert à tous ».

Organisé par la jeunesse du PDCI, le rassemblement visait à dénoncer notamment l’exclusion de leur président-candidat, Tidjane Thiam, de la liste électorale. (Source Africanews)

Est de la RDC : La contrebande de minerai vers le Rwanda bat des records

Un rapport des Nations unies à paraître révèle une intensification inédite de la contrebande de minerais en provenance de l’est de la République démocratique du Congo vers le Rwanda. Selon les experts onusiens, cette hausse est directement liée à l’implication de l’armée rwandaise, jugée « cruciale » dans la multiplication des exportations illégales, dans un contexte marqué par la présence armée du M23 sur de larges portions du Nord-Kivu.

Les minerais extraits illégalement – principalement de l’étain, du coltan et du tungstène – sont acheminés vers le Rwanda, où ils sont mélangés à la production nationale. Une fois reconditionnés et étiquetés comme produits rwandais, ces minerais prennent légalement la route des marchés internationaux.

Pour Jean-Pierre Okenda, directeur de l’ONG congolaise La Sentinelle des Ressources Naturelles, cette stratégie s’inscrit dans une logique économique : Kigali tente de compenser à la fois le coût de son implication militaire en RDC et la suspension de certaines aides internationales. (Source Africapresse)

Diop et Ndiaye offrent au Sénégal une entrée parfaite en Coupe d’Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies 2024

Le Sénégal a passé un puissant message dans le groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies en s'imposant 4-0 face à la République Démocratique du Congo, dimanche à Mohammedia.

Deux doublés signés Mama Diop et Nguenar Ndiaye en première période ont permis aux Lionnes de la Teranga de remporter une victoire éclatante lors de leur premier match de la compétition. Alors qu’il est beaucoup attendu après avoir atteint les quarts de finale en 2022, le Sénégal n'a pas tardé à affirmer sa domination.

Les Lionnes ont écrasé la RD Congo grâce à une première mi-temps implacable, prenant une avance de quatre buts à la 40e minute, ce qui a laissé les revenantes Congolaises sous le choc. (Source CAF)

Bénin : Tiktok, Facebook … la HAAC annonce une régulation imminente des réseaux sociaux

Invité ce dimanche 6 juillet 2025 sur l’émission « L’entretien Grand Format » de Bip Radio, le Secrétaire Général de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), François Awoudo, a levé un coin de voile sur la question de la régulation des réseaux sociaux comme TikTok et Facebook.

Dans un langage direct, François Awoudo a rappelé que tout outil utilisé pour diffuser un message à une large audience est, par définition, un média. « Capulez-vous comme TikTok. Reprenez un peu les tests, vous allez comprendre. Tout outil que vous utilisez pour véhiculer un message à l’adresse d’une masse de personnes est un média », a-t-il martelé. (Source beninwebtv)

Gabon : 1600 milliards pour le manganèse et 112 milliards pour l’énergie, le Gouvernement muscle ses finances

En marge de la 32e Assemblée annuelle d’Afreximbank, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a décroché deux financements stratégiques. Le premier, d’un montant colossal de 1600 milliards de FCFA, est destiné à la transformation locale du manganèse. Le second, de 112 milliards, servira à la construction de trois centrales énergétiques à Libreville, Port-Gentil et Lambaréné. Une double opération qui illustre la volonté du gouvernement de renforcer la souveraineté économique du Gabon.

Transformer sur place pour créer plus de valeur. C’est à l’occasion de la 32ᵉ Assemblée annuelle de la Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) que le Chef de l’État a annoncé la signature de deux conventions financières d’une portée historique. La première, d’un montant de 1600 milliards de FCFA, concerne la transformation locale du manganèse. Ce projet marque un tournant majeur dans la politique industrielle du pays. (Source GabonMediaTime)

Kenya : La Commission des droits humains attaquée par un gang armé

Un gang armé a attaqué, ce dimanche 6 juillet, le siège de la Commission kényane des droits humains, où se tenait une conférence de presse appelant à la fin des brutalités policières.

Au siège de la Commission kényane des droits humains, dimanche 6 juillet, une bande d’une dizaine de personnes, certaines armées de bâtons, a fait irruption, juste avant la conférence. Celle-ci se déroulait avant la « Journée Saba Saba » de lundi, commémoration annuelle des manifestations pro-démocratie des années 1990.

La porte était fermée à clé mais le gang armé est entré de force. « Vous organisez des manifestations ici », ont-ils lancé aux personnes présentes, qu’ils ont également dépouillées. (Source Jeune Afrique)

Madagascar/Assemblée nationale : Treize projets de loi adoptés et six propositions de loi votées

La première session ordinaire de l’Assemblée nationale s’est clôturée officiellement vendredi, après deux mois d’activités législatives. La cérémonie, présidée par le président de l’Assemblée nationale, Justin Tokely, s’est déroulée en présence de hautes personnalités, dont le président du Sénat, celui de la HCC, les membres du gouvernement, ainsi que des représentants de la CENI, du CFM et d’autres institutions.

Dans son allocution, Justin Tokely a remercié tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette session. Il a exprimé sa compassion aux victimes des récentes intoxications alimentaires, et salué la nation pour le 65e anniversaire du retour de l’indépendance.

Sur le plan législatif, 13 projets de loi ont été adoptés et 6 propositions de loi votées après amendement. La séance de questions-réponses entre les députés et le gouvernement, les 12 et 13 juin, a marqué un moment fort, témoignant de la vitalité du débat démocratique. Le président a également évoqué la tenue prochaine à Antananarivo du Forum parlementaire de la SADC en novembre 2025, suivi de la session plénière en juin 2026. (Source MidiMadagasikara)