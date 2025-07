Congo-Brazzaville: Industrie - La mine de Mbalam-Nabeba va entrer en production avant la fin de l'année

Lancé en mai 2024, le méga projet transfrontalier d'exploitation minière Mbalam-Nabeba, entre le Congo et le Cameroun, va entrer dans sa phase de production en décembre prochain.

Le ministre d'État, ministre des Industries minières et de la Géologie, Pierre Oba, a présidé le 4 juillet à Brazzaville, une réunion regroupant les cadres de l'administration minière congolaise, la délégation Sangha-Maning, détentrice des permis d'exploitation des gisements de fer d'Avima, Badondo et Nabeba, dans la Sangha, ainsi que le financier Bestway. Le directeur général de Bestway qui a présenté aux partenaires congolais les différentes étapes déjà franchies par le projet, a annoncé le lancement de phase de production dès le mois de décembre prochain.

« En mai 2024 lorsque nous avons lancé les travaux au niveau de Souanké, à Nabeba, nous avons annoncé pour 2025 le début effectif de la production. Donc, je suis heureux de vous annoncer que le tout se progresse très bien. En ce qui concerne ce méga projet, le début de la construction de la voie ferrée va bien débuter cette année en parallèle du début effectif de la production », a fait savoir le directeur général de Bestway-Finance, Alexandre Mbiam.

Porté par Denis Sassou N'Guesso et Paul Biya, respectivement président du Congo et du Cameroun, le méga projet transfrontalier d'exploitation minière Mbalam-Nabeba va générer à terme près 20 milles emplois répartis entre les deux pays. Côté congolais, ce projet développé par Sangha Mining avec le financement de Bestway-finance concerne les gisements de fer de Nabeba dont les réserves sont estimées à 1 milliard 500 millions de tonnes, Avima 1 milliard 400 millions de tonnes et Badondo 679 millions de tonnes.

« Le rythme de l'évolution du projet est satisfaisant. On dit que tous les projets miniers ne connaissent pas toujours un développement linéaire, ce projet a une allure très agréable », a reconnu le directeur général des industries minières, Awa Goga.

Cette rencontre a été précédée la veille par la réunion des techniciens, au cours de laquelle, les partenaires ont pris un certain nombre d'engagements dont les plus importants ont été portés à la connaissance du ministre d'État Pierre Oba. « Cette première rencontre qui est pour nous très historique et très importante débouchera sur un canevas de travail, sur une feuille de route, un chronogramme des travaux pour l'ensemble du projet aussi bien du côté camerounais que du côté congolais pour qu'il y ait harmonie et pour que le succès de ce méga projet soit assuré », a laissé entendre le ministre d'État, Pierre Oba.

Notons qu'une autre réunion, élargie à certains ministères dont ceux en charge des Finances, de l'Environnement et du Transport, est prévue à la fin de ce mois à Brazzaville. D'après sa description, le mégaprojet d'exploitation conjointe des gisements transfrontaliers de fer Congo-Cameroun prévoit, autre autres, la construction de la ligne du chemin de fer Badondo-Avima-Nabeba, soit 149 km sur le territoire congolais et Mbalam au port de Kribi, sur près de 540 Km sur le territoire camerounais.