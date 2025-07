Tchad: Violences intercommunautaires - La conférence des évêques catholiques tire encore la sonnette d'alarme

A Noël déjà, la Conférence des évêques catholiques avait tiré la sonnette d'alarme sur la multiplication des violences intercommunautaires dans le pays. Réunis de nouveau depuis le 30 juin jusqu'à hier samedi, les évêques catholiques du Tchad se sont dits « profondément attristés et indignés » par la montée en puissance de ces violences, notamment après le massacre de Mandakao à l'origine de l'arrestation de l'ancien Premier ministre Succès Masra, accusé d'en être l'instigateur malgré ses dénégations.

« Qu'as-tu fait de ton frère ? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi ! », ce sont les premiers mots de la déclaration des évêques. Les prélats de l'église estiment que ces violences révèlent selon eux « l'absence de l'État et dans certains cas la partialité de ses représentants », en appellent au pouvoir pour qu'il organise une concertation nationale en vue de trouver des solutions pérennes.

« On a l'impression qu'on a perdu un peu le respect de la dignité humaine et de la sacralité de la vie, confie Le président de la Conférence des évêques catholiques du Tchad et évêque de Doba, Mgr Martin Waingue Bani, joint par Esdras Ndikumana, de la rédaction Afrique de RFI. On s'est dit qu'il faudrait revenir un peu sur notre message. Moi j'ai attiré l'attention sur (ces violences) parce que nous sommes en saison de pluie et ça devient plus difficile pour le monde rural de faire vraiment leur travail à cause de tous ces conflits, surtout pour les éleveurs et agriculteurs.

Est-ce qu'on doit continuer comme ça, sans prendre des mesures, sans se pencher sérieusement sur des causes profondes de ce problème ? Il faudrait penser à une concertation nationale sur les causes profondes de ces violences. Le problème n'est pas vraiment traités à la racine. Donc s'il y a eu des élections, il ya des institutions qui a été mis en place. Ces ces institutions là qui doivent aussi se pencher sur le problème pour l'avenir du pays. »

Plusieurs massacres dans des communautés rurales ont eu lieu ces dernières semaines au Tchad comme dans la province du Ouaddaï, à la mi-juin, à Moray dans le Salamat ou à Mandakao, dans le Logone Occidental en mai.