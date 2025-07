Afrique: CAN féminine - Le Sénégal écrase la RDC et lance parfaitement son tournoi

Avec une large victoire 4-0 contre la RDC dimanche 6 juillet, le Sénégal a réalisé l'opération parfaite. Les Lionnes de la Teranga ont pris la tête du groupe A, profitant du match nul entre le Maroc et la Zambie.

Le sélectionneur sénégalais Mame Moussa Cissé avait assuré au micro de RFI, que son groupe allait attaquer cette CAN au Maroc avec « de la confiance » et l'objectif d'aller chercher une place dans le dernier carré. L'entrée dans la compétition des Lionnes de la Teranga ce dimanche, contre la RDC, à Mohammedia, a été à la hauteur de leurs ambitions. À la mi-temps, elles menaient déjà 4-0 contre les Congolaises, au sein d'un match complètement dominé.

Très rapidement, la défense de la RDC a vu ses failles exposées, plus particulièrement sur les longs ballons, venus de la défense sénégalaise. Très rapidement, Mama Diop a ouvert le score (5e) après un long dégagement de sa défenseure Meta Kande, d'un superbe lob sans même contrôler le ballon, profitant d'une position avancée de la gardienne. Huit minutes plus tard, c'est même sur un long ballon de la portière Adji Ndiaye que la défense congolaise s'est déchirée et laissé partir Nguenar Ndiaye seule au but, qui a éliminé la gardienne avant de porter le score à 2-0.

Le score aurait pu être encore plus lourd

Alors qu'elles dominaient entièrement la rencontre, les joueuses de Mame Moussa Cissé ont encore accéléré et profité de la fragilité adverse, gardienne comprise, pour aggraver le score. Ainsi, Diop (22e) et Ndiaye (40e), y sont allées de leur doublé pour mettre fin au suspens à la pause. En seconde période, les occasions ont continué à se multiplier pour les Sénégalaises, mais ces dernières ont manqué de précision face au but, et ont vu les montants adverses renvoyer certaines tentatives.

Une domination totale qui leur permet s'installer confortablement en tête du groupe A avec les trois points de la victoire, en plus d'une belle différence de buts, profitant ainsi du nul entre les deux plus grosses équipes du groupe, le Maroc et la Zambie, samedi. Une nouvelle victoire des Sénégalaises contre les Zambiennes mercredi permettrait aux Lionnes de la Teranga de se qualifier automatiquement pour les matches à élimination directe.