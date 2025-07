Afrique: CAN féminine - Le Maroc tenu en échec à domicile par la Zambie dans le match d'ouverture

Le Maroc, favori de sa CAN à domicile, a lancé son tournoi à la maison avec un match nul contre la Zambie ce samedi 5 juillet. Les Lionnes de l'Atlas ont été surprises d'entrée de jeu, mais sont parvenues tout de même à arracher le match nul (2-2).

Déception à Rabat, mais le pire a été évité. Dans le match d'ouverture de sa CAN à la maison, le Maroc, favori de la compétition, s'est cassé les dents face à la Zambie ce samedi. Les Marocaines ont souvent souffert contre les Zambiennes lors de leurs dernières confrontations, dont une défaite 6-2 en match de préparation l'été dernier, cette fois l'enjeu était plus grand encore. L'emporter à la maison dès la première journée aurait permis aux Lionnes de l'Atlas d'aborder le reste des matches du groupe A (RDC, Sénégal) avec plus de sérénité. Elles se contenteront du point du match nul.

Dès le coup d'envoi, les joueuses de Jorge Vilda, ex-sélectionneur des espagnoles championnes du monde, ont été cueillies à froid. La capitaine zambienne, Barbra Banda, véritable icône de la sélection, a ouvert le score après 58 secondes de jeu seulement. Si les Marocaines ont réagi rapidement avec un but d'Ibtissam Jraidi sur penalty (12e), cela n'a pas suffi à complètement renverser la vapeur. Car Banda, déjà buteuse, s'est muée en passeuse décisive pour celle qui complète le duo d'attaque, Racheal Kundananji. La joueuse la plus chère de l'histoire du football africain, qui évolue désormais au Bay FC, a redonné l'avantage aux siennes juste avant la demi-heure de jeu.

Après quoi les Marocaines ont bataillé, et affiché plus de 70% de possession de balle dans la seconde période. Jusqu'à la délivrance de l'égalisation qui est venue par l'intermédiaire de Ghizlane Chebbak. Pas de victoire à la clé, mais le soulagement de ne pas se retrouver avec une obligation de résultat dans les matches à venir pour les Marocaines à domicile, ni pour les Zambiennes. D'autant plus que pour ces deux sélections, considérées comme les plus solides du groupe A, le reste de la hase de poule devrait être plus abordable.