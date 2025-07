Afrique: CAN Féminine - Mali-Tanzanie - Rendez-vous avec l'histoire

Le soleil s'apprête à plonger sur Berkane, ce lundi 7 juillet, quand le Mali et la Tanzanie se retrouveront face à face dans une confrontation chargée d'enjeux. À 20h00, heures locales, la deuxième affiche du Groupe C de la CAN Féminine CAF TotalEnergies 2024 lancera deux trajectoires opposées, deux récits entrecroisés par le besoin de se prouver qu'ils appartiennent au grand théâtre continental.

Un vieux souvenir à effacer

Quatorze ans ont passé depuis leur première confrontation en phase finale. En 2010, la Tanzanie découvrait la compétition. Le Mali, déjà un peu plus aguerri, l'avait emporté 3-2 au terme d'un match fou, rythmé par quatre buts en seulement sept minutes. Depuis ? Les trajectoires ont divergé. Les Aigles ont connu des hauts -- une demi-finale en 2018, leur meilleur parcours à ce jour -- et des creux, notamment deux éditions manquées. Les Twiga Stars, elles, n'avaient plus mis les pieds à la CAN depuis cette première apparition. Le temps d'un exil long de quatorze années.

Le Mali veut rejouer le podium

À l'heure d'entrer sur la pelouse du stade municipal de Berkane, les Maliennes s'apprêtent à vivre leur huitième participation en treize éditions. Et leur objectif est clair : faire mieux que leurs devancières. À commencer par franchir le premier tour, ce que seules les filles de 2018 avaient réussi à faire.

Les signaux sont au vert. En qualifications, les Aigles ont inscrit 20 buts en quatre matches, n'en encaissant que trois. Avec Agueicha Diarra (PSG) en figure de proue -- huit buts, meilleure buteuse des éliminatoires --, le Mali avance armé et serein.

« Représenter notre pays est toujours un honneur. Contre la Tanzanie, on veut démarrer fort. Ce n'est pas un tournoi comme les autres, c'est la CAN, et on est là pour faire parler de nous », affirme Aïssata Traoré, la milieu du FC Fleury 91. Elle sait que cette édition pourrait être celle de la confirmation pour sa génération.

Son sélectionneur Mohamed Saloum pose le cadre avec détermination : « L'objectif est clair : aller loin. On ne se projette pas trop vite, on avance match après match. La Tanzanie est bien organisée, mais nous avons de la qualité, de l'expérience et surtout un collectif prêt à travailler ensemble. »

La Tanzanie, seule face au reste du continent

Pour les Tanzaniennes, l'enjeu dépasse le simple cadre national. Seule représentante de la région CECAFA, la Tanzanie porte les espoirs d'une zone souvent marginalisée dans le football féminin africain. Un poids sur les épaules, mais aussi une fierté à défendre dans un groupe relevé, aux côtés du Mali, du Ghana et de l'Afrique du Sud tenante du titre.

« Cela fait longtemps que nous n'étions pas là. Le groupe vit bien, le moral est excellent. Ce match contre le Mali sera le premier de notre histoire dans cette CAN pour beaucoup d'entre nous. Le sélectionneur a tout fait pour nous préparer, à nous désormais de répondre sur le terrain », confie Anastazia Katunzi, vice-capitaine des Twiga Stars.

Mais le retour sur la scène continentale ne se fera pas sans accrocs. Suspendue, la buteuse Clement Opa manquera cette première rencontre. Clara Luvanga, elle, est incertaine : absente de la dernière séance d'entraînement au Terrain Centre Fédéral de Saïdia, elle est sous observation du staff médical. Deux coups durs pour l'attaque tanzanienne.

Bakari Shime cherche la faille

Privé de ses atouts offensifs les plus tranchants, le sélectionneur Bakari Shime devra s'appuyer sur d'autres profils pour exister face aux Maliennes. L'expérience de Stumai Abdallah, la rigueur d'Aisha Mnuka, l'activité de Jamila Rajab ou encore l'intelligence de placement d'Elizabeth Chenge seront autant de ressources à exploiter.

Dans un tournoi souvent décidé sur des détails, la Tanzanie n'a pas le droit à l'erreur. Elle sait que ses chances passent aussi par sa capacité à contenir les vagues maliennes et à exploiter chaque situation favorable. Face à une équipe qui aime faire le jeu, la discipline et le sang-froid seront ses premiers alliés.

Au-delà du résultat immédiat, ce Mali-Tanzanie ouvre une fenêtre sur l'avenir du football féminin africain. Deux sélections aux profils différents, deux contextes éloignés, mais un même désir : écrire une nouvelle page. Ce lundi soir à Berkane, il ne sera pas seulement question de points. Il sera question de crédibilité retrouvée, de rêves ravivés, et peut-être d'un premier pas vers un destin plus grand.