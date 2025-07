Algérie: Coupe du pays - L'USMA renaît de ses cendres et s'adjuge le trophée

Alger — L'USM Alger, après un parcours mitigé sur plus d'un front cette saison, renaît de ses cendres samedi, tel un phénix, pour s'imposer en finale de la 58e édition de la Coupe d'Algérie de football, en dominant le CR Belouizdad (2-0, mi-temps 2-0) au stade Nelson Mandela de Baraki.

Le parcours des Rouge et Noir a été des plus calamiteux cette saison, car outre son élimination sans gloire en quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine, il a affiché un bilan tout aussi décevant en championnat, avec entre autres dix nuls et dix défaites en trente matchs, ce qui l'a relégué à une modeste 8e place au classement final de la Ligue 1 Mobilis, avec 18 points de retard sur le champion, le Mouloudia d'Alger.

Avant cette finale, l'USMA restait d'ailleurs sur une cuisante défaite (4-0) chez le MC Oran, dans le cadre de la 30e et dernière journée du championnat, contrairement au Chabab, qui après des débuts difficiles, avait fort bien terminé la saison, malgré la perte de la deuxième place lors de l'ultime journée, terminant à trois longueurs du champion.

Les Rouge et Noir sont rentrés directement dans le vif du sujet et ont réussi à ouvrir le score dès la 9e minute de jeu, après avoir admirablement bien exploité une erreur monumentale de la défense belouizdadie.

En effet, suite à une balle perdue par Youcef Laouafi dans son propre camp, Khaldi a récupéré le ballon dans une position idéale avant de le transmettre rapidement à Benzaza, qui a attiré les deux défenseurs centraux vers lui avant de glisser subtilement le cuir à Benayad.

Libre de tout marquage au deuxième poteau, le dernier cité a pris le temps de bien ajuster son tir et a ouvert la marque devant une stupeur générale du camp belouizdadi.

Il a fallu attendre la 26e minute de jeu pour assister à une première vraie occasion du CRB, et elle était à l'actif de l'avant-centre, Aymen Mahious, auteur d'une belle tête croisée dans le carré des 18.

Malheureusement pour lui, le gardien Benbot était bien placé et a pu intercepter le cuir.

L'USMA s'est procurée d'autres occasions sur contre-attaque, dont la meilleure a probablement été celle de Mahrouz à la 43e minute de jeu, mais son tir s'est dérobé du cadre au tout dernier moment pour sortir finalement à côté.

Côté Chabab, c'est le défenseur Chouaïb Keddad qui a failli réduire le score, juste avant la pause, mais sa tête à bout portant a été admirablement bien captée par Benbot.

Le Chabab a légèrement dominé la fin de match, mais contre le court du jeu, c'est l'USMA qui a failli ajouter un troisième but, n'était l'intervention de la vidéo assistance à l'arbitrage (VAR).

En effet, avant de pousser le ballon au fond des filets, Ghacha l'avait légèrement touché de la main sur l'intervention de Keddad et l'arbitre a donc dû refuser ce but.

Quoique, avec une avance de (2-0), le score était déjà assez confortable pour les Rouge et Noir, qui ont géré la suite des débats avec une grande maîtrise, jusqu'au coup de sifflet final.

En championnat, l'USMA et le CRB s'étaient séparés sur deux résultats nuls : 0-0 à l'aller et un but partout au retour.

Cette finale de de la Coupe d'Algérie était donc "La Belle" pour les départager et ce sont finalement les Rouge et Noir qui l'ont emporté, sauvant au passage leur saison par un titre majeur. C'est le neuvième trophée des Usmiste égalant au passage leur adversaire du jour.

De son côté, le Chabab a raté l'occasion d'ajouter une dixième Coupe d'Algérie à son palmarès et se contente de cette troisième place honorifique au classement général de la Ligue 1 Mobilis.

Fiche technique du match USM Alger - CR Belouizdad (2-0, mi-temps: 2-0), disputé samedi après-midi au stade Nelson-Mandela de Baraki (Alger), pour le compte de la finale de la 58e édition de la Coupe d'Algérie (seniors/messieurs) de football :

Stade Nelson-Mandela de Baraki (Alger). Temps chaud (31 degrés). Pelouse praticable. Affluence nombreuse.

Arbitrage de Yahia Dahar, assisté de Hocine Hadj Yahia (1er assistant) et Anouar Ghazli (2e assistant)

Quatrième arbitre : Tahar Boudjemaâ

L'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) dirigée par Fateh Harkat, assisté de Daoud Houari.

Buts :

USMA 2 : Benayad (9e), Khaldi (13e),

CRB 0 :

Avertissements :

USMA : Azzi (60e)

CRB :

Composition des équipes :

USM Alger : Oussama Benbot, Rayane Mahrouz (Likonza, 83e), Imad Azzi

(Redouani, 71e), Islem Merili (Loucif, 71e), Brahim Benzaza, Salim

Boukhanchouch, Adem Alilet (cap), Ilyes Chetti, Houssam-Eddine Ghacha,

Riad Benayad (Bousseliou, 71e), Ahmed Khaldi (Merghem, 78e).

Entraîneur : Mohamed Lacet

CR Belouizdad : Mustapha Zeghba, Chaouaïb Keddad, Hoci

ne Benayada, Raouf

Benguit (cap), Mayo Khanyisa (Benahmed, 45e), Abderrahmane Meziane, Aimen

Mahious, Islem Belkhir (Hamroune, 18e), Youcef Laouafi (Bekkour, 18e),

Naoufel Khacef, Billel Boukarchaoui.

Entraîneur : Sead Ramovic.

Déclarations recueillies par l'APS à l'issue de la finale de la 58e édition de la Coupe d'Algérie de football, remportée par l'USM Alger face au CR Belouizdad (2-0), (mi-temps : 2-0), samedi après-midi au stade Nelson-Mandela de Baraki (Alger) :

Mohamed Lacet (Entraîneur de l'USMA) : "Notre stratégie consistait à mettre le paquet en première mi-temps en essayant de marquer un maximum de buts pour pouvoir gérer le reste de la rencontre à l'aise. Vu la physionomie de la rencontre, je pense que nos voeux ont été exaucés dans leur intégralité. Cependant, je tiens à préciser que pour l'USMA, la préparation de cette finale a commencé il y a plusieurs jours, voir des semaines. Après l'évaporation de nos derniers espoirs en championnat puis en Coupe de la CAF, nous avons décidé de mettre le paquet sur la coupe d'Algérie pour sauver notre saison. Nous avons commencé par récupérer les joueurs blessés, avant de les rendre compétitifs et attaquer ainsi la phase finale de la préparation avec un effectif au grand complet. Un choix difficile, qui s'était répercuté négativement sur certains de nos derniers matchs de championnat, et certains supporters l'avaient très mal apprécié. Mais ce mal était nécessaire et l'issue finale de notre parcours a fini par nous donner raison".

Riad Benayad (Attaquant de l'USMA) : "La saison a été difficile et notre parcours a été loin d'être exceptionnel, aussi bien en Championnat qu'en Coupe d'Afrique. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour présenter à nouveau nos excuses à nos supporters, car nous ne leur avons pas offert le parcours qu'ils espéraient. Cependant, nous avons gardé le meilleur pour la fin. Je pense qu'avec cette Coupe d'Algérie, on s'est bien rachetés auprès d'eux. La victoire n'a pas été facile, face à une bonne équipe du CRB, qui pratique du beau football. Mais l'USMA a été plus volontaire et elle restée soudée du début à la fin, ce qui lui a permis de sortir victorieuse de cette confrontation".

Salim Boukhenchouche (Milieu récupérateur de l'USMA) : "La saison a été particulièrement difficile pour notre équipe qui n'a pas obtenu les résultats escomptés, aussi bien en Coupe de la CAF qu'en Championnat. Après ces échecs, nous les joueurs avons fait le serment de mettre le paquet sur la Coupe d'Algérie, pour sauver notre saison et Dieu merci, tout s'est finalement bien passé pour nous. Je dédie ce trophée à nos fidèles supporters qui ont été patients avec nous".

Oussama Chita (Milieu de terrain de l'USMA) : "C'est mon quatrième titre avec l'USMA et il a une saveur particulière, car il intervient après une saison difficile pendant laquelle plus rien n'était évident. Je suis très content de remporter cette Coupe, que je dédie à nos fidèles supporters, qui malgré les nombreuses déceptions subies ont continué à nous soutenir".

Ilyès Chetti (Arrière gauche de l'USMA) : "C'est la deuxième Coupe d'Algérie à mon palmarès et j'espère qu'elle sera annonciatrice d'un nouveau départ pour l'USMA, après une saison difficile sur plus d'un front. Je tiens à remercier particulièrement le directeur Saïd Allik pour son soutien moral, car à travers son discours, il a su nous réinsuffler la culture de la victoire".

Hocine Achiou (Ancien meneur de jeu de l'USMA) : "Je pense que la plus grosse erreur du CRB pendant cette finale a été de sous-estimer l'USMA par rapport à son mauvais parcours en championnat. C'est ce qui explique d'ailleurs les deux buts encaissés en moins d'une demi-heure. A mon humble avis, ils auraient dû faire preuve de plus de sérieux et respecter l'adversaire pour aspirerà la victoire".

Hocine Yahi (Ancien joueur du CR Belouizdad) : "La victoire de l'USMA était largement méritée. La défaite fait partie du jeu. Personnellement, j'ai appris à l'accepter mais à condition que les joueurs mouillent le maillot et fassent le nécessaire sur le terrain. Malheureusement, je n'ai pas vu ça contre l'USMA et c'est honteux, surtout que les joueurs du CRB ne manquaient de rien et ont été mis dans des conditions favorables".

Palmarès de la Coupe d'Algérie de football seniors après le sacre de l'USM Alger, vainqueur du CR Belouizdad (2-0), samedi en finale de la 58e édition de l'épreuve, disputée samedi au stade Nelson-Mandela de Baraki (Alger) :

1963 : ES Sétif

1964 : ES Sétif

1965 : MC Saïda

1966 : CR Belcourt

1967 : ES Sétif

1968 : ES Sétif

1969 : CR Belcourt

1970 : CR Belcourt

1971 : MC Alger

1972 : Hamra Annaba

1973 : MC Alger

1974 : USM El-Harrach

1975 : MC Oran

1976 : MC Alger

1977 : JS Kabylie

1978 : CR Belouizdad

1979 : MA Husseïn Dey

1980 : ES Sétif

1981 : USM Alger

1982 : DNC Alger

1983 : MC Alger

1984 : MC Oran

1985 : MC Oran

1986 : JS Kabylie

1987 : USM El-Harrach

1988 : USM Alger

1989 : ES Sétif

1990 : non disputée

1991 : USM Bel-Abbès

1992 : JS Kaby

lie

1993 : non disputée

1994 : JS Kabylie

1995 : CR Belouizdad

1996 : MC Oran

1997 : USM Alger

1998 : WA Tlemcen

1999 : USM Alger

2000 : CR Béni Thour (Ouargla)

2001 : USM Alger

2002 : WA Tlemcen

2003 : USM Alger

2004 : USM Alger

2005 : ASO Chlef

2006 : MC Alger

2007 : MC Alger

2008 : JSM Béjaïa

2009 : CR Belouizdad

2010 : ES Sétif

2011 : JS Kabylie

2012 : ES Sétif

2013 : USM Alger

2014 : MC Alger

2015 : MO Béjaïa

2016 : MC Alger

2017 : CR Belouizdad

2018 : USM Bel-Abbès

2019 : CR Belouizdad

2023 : ASO Chlef

2024: CR Belouizdad

2025: USM Alger.

Résultats des finales de la Coupe d'Algérie de football, depuis la première édition, disputée en 1963, après celle de la saison 2024-2025, remportée par l'USM Alger devant le CR Belouizdad, sur le score de 2-0, samedi au stade Nelson-Mandela de Baraki (Alger) :

El Anasser (Alger) - 1962-1963 : ES Sétif - ES Mostaganem 1-1 2-0 (rejouée)

El Anasser (Alger) - 1963-1964 : ES Sétif - MO Constantine 2-1

El Anasser (Alger) - 1964-1965 : MC Saïda - ES Mostaganem 2-1

El Anasser (Alger) - 1965-1966 : CR Belcourt - RC Kouba 3-1

El Anasser (Alger) - 1966-1967 : ES Sétif - JSM Skikda 1-0

El Anasser (Alger) - 1967-1968 : ES Sétif - NA Husseïn-Dey 3-2 (a.p)

El Anasser (Alger) - 1968-1969 : CR Belcourt - USM Alger 1-1 5-3 (a.p, rejouée)

El Anasser (Alger) - 1969-1970 : CR Belcourt - USM Alger 1-1 (4-1 rejouée)

El Anasser (Alger) - 1970-1971 : MC Alger - USM Alger 2-0

5-Juillet (Alger) - 1971-1972 : Hamra Annaba - USM Alger 2-0 (a.p)

5-Juillet (Alger) - 1972-1973 : MC Alger - USM Alger 4-2 (a.p)

5-Juillet (Alger) - 1973-1974 : USM Maison-Carrée - WA Tlemcen 1-0

5-Juillet (Alger) - 1974-1975 : MC Oran - MO Constantine 2-0

5-Juillet (Alger) - 1975-1976 : MC Alger - MO Constantine 2-0

5-Juillet (Alger) - 1976-1977 : JE Kawkabi - NA Husseïn-Dey 2-1

5-Juillet (Alger) - 1977-1978 : CM Belcourt - USK Alger 0-0 (CMB aux t.a.b 3-0)

5-Juillet (Alger) - 1978-1979 : MA Husseïn-Dey - JE Tizi-Ouzou 2-1

5-Juillet (Alger) - 1979-1980 : EP Sétif - USK Alger 1-0

24-Février (Sidi Bel-Abbès) - 1980-1981: USK Alger - ASC Oran 2-1

5-Juillet (Alger) - 1981-1982 : DNC Alger - MA Husseïn-Dey 2-1

5-Juillet (Alger) - 1982-1983 : MP Alger - ASC Oran 4-3 (a.p)

1er-Novembre (Batna) - 1983-1984 : MP Oran - JH Djazaïr 2-1 (a.p)

5-Juillet (Alger) - 1984-1985 : MP Oran - CRE Constantine 2-0

5-Juillet (Alger) - 1985-1986 : JE Tizi-Ouzou - WKF Collo 1-0

5-Juillet (Alger) - 1986-1987 : USM El-Harrach - JS Bordj Ménaïel 1-0

5-Juillet (Alger) - 1987-1988 : USK Alger - CM Belcourt 0-0 / USKA aux t.a.b (6-5)

5-Juillet (Alger) - 1988-1989 : ES Sétif - MSP Batna 1-0

1989-1990 : coupe non jouée

5-Juillet (Alger) - 1990-1991 : USM Bel-Abbès - JS Kabylie 2-0Zabana (Oran) - 1991-1992 : JS Kabylie - ASO Chlef 1-0

1992-1993 : coupe non jouée

5-Juillet (Alger) - 1993-1994 : JS Kabylie - AS Aïn-M'lila 1-0

5-Juillet (Alger) - 1994-1995 : CR Belouizdad - O Médéa 2-1

5-Juillet (Alger) - 1995-1996 : MC Oran - USM Blida 1-0 (a.p)

5-Juillet (Alger) - 1996-1997 : USM Alger - CA Batna 1-0

5-Juillet (Alger) - 1997-1998 : WA Tlemcen - MC Oran 1-0

5-Juillet (Alger) - 1998-1999 : USM Alger - JS Kabylie 2-0

5-Juillet (Alger) - 1999-2000 : CR Béni-Thour - WA Tlemcen 2-1

5-Juillet (Alger) - 2000-2001 : USM Alger - CR Mécheria 1-0

19-Mai (Annaba) -2001-2002 : WA Tlemcen - MC Oran 1-0

Mustapha-Tchaker (Blida) - 2002-2003 : USM Alger - CR Belouizdad 2-1 (but en or)

5-Juillet (Alger) - 2003-2004 : USM Alger - JS Kabylie 0-0 USMA aux t.a.b (5-4)

5-Juillet (Alger) - 2004-2005 : ASO Chlef - USM Sétif 1-0 (a.p)

5-Juillet (Alger) - 2005-2006 : MC Alger - USM Alger 2-1

5-Juillet (Alger) - 2006-2007 : MC Alger - USM Alger 1-0

Mustapha-Tchaker (Blida) - 2007-2008 : JSM Béjaïa - WA Tlemcen 1-1/ JSMB aux t.a.b (3-1)

Mustapha-Tchaker (Blida) - 2008-2009 : CR Belouizdad - CABB Arréridj 0-0/ CRB aux t.a.b (2-1)

5-Juillet (Alger) - 2009-2010 : ES Sétif - CA Batna 3-0

5-Juillet (Alger) - 2010-2011 : JS Kabylie - USM El-Harrach 1-0

5-Juillet (Alger) - 2011-2012 : ES Sétif - CR Belouizdad 2-1 (a.p)

5-Juillet (Alger) - 2012-2013 : USM Alger - MC Alger 1-0

Tchaker (Blida) - 2013-2014 : MC Alger - JS Kabylie 1-1 MCA aux t.a.b (5-4)

Tchaker (Blida) - 2014-2015 : MO Béjaïa - RC Arbaâ 1-0

5-Juillet (Alger) - 2015-2016 : MC Alger - NA Husseïn-Dey 1-0

5-Juillet (Alger) - 2016-2017 : CR Belouizdad - ES Sétif 1-0 (a.p)

5-Juillet (Alger) - 2017-2018 : USM Bel-Abbès - JS Kabylie 2-1

Mustapha-Tchaker (Blida) - 2018-2019 : CR Belouizdad - JSM Béjaïa 2-0

2019-2020 : coupe non jouée

2020-2021 : coupe non jouée

2021-2022 : coupe non jouée

Miloud-Hadefi (Oran) - 2022-2023 : ASO chlef - CR Belouizdad Chlef 2-1 (a.p)

5-Juillet (Alger) - 2023-2024 : CR Belouizdad - MC Alger (1-0)

Nelson-Mandela (Alger) - 2024-2025 : USM Alger - CR Belouizdad 2-0.