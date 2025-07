BLIDA — Le programme des festivités célébrant le 63e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, lancé au cours de la semaine dernière dans les wilayas du centre du pays, s'est poursuivi samedi par l'inauguration de nouveaux projets de développement et le lancement ou la relance d'autres dans le but d'embellir le cadre de vie des citoyens.

A Blida, les festivités se sont poursuivies avec l'inauguration de nouveaux projets liés à la vie quotidienne de la population, touchant divers secteurs, notamment les travaux publics, la santé, les ressources en eau, l'énergie et le sport.

Vendredi soir, la ville de Blida a également connu des défilés qui ont parcouru ses principales rues.

A Ain Defla, les autorités ont supervisé la mise en service de trois écoles primaires dans la commune d'El Attaf, ainsi qu'une autre école primaire et un collège d'enseignement moyen (CEM) dans la ville d'Ain Defla. Un camp de jeunes et un bureau de poste ont également été inaugurés dans le quartier de Kouadri, et un réseau de gaz naturel a été mis en service pour 700 foyers dans la localité de Koudiet Zabouj, dans la commune de Bourached.

A Béjaïa, l'occasion a donné lieu à l'inauguration et à la mise en service d'un transformateur électrique de 60/220 kV, ainsi qu'à la pose de la première pierre d'un CEM à Oued-Ghir, plus précisément dans le nouveau pôle urbain d'Ighzer Ouzarif. Des activités similaires ont marqué cette journée dans les autres communes de la wilaya, où les responsables locaux ont organisé des cérémonies de recueillement dans les cimetières des chouhada et lancé des projets socio-économiques.

A Tizi Ouzou, un programme varié de festivités a touché 11 communes de la wilaya. L'inauguration du nouveau siège de la daïra de Mekla, de la bibliothèque communale de lecture publique de Souamaa, la mise en exploitation de la forêt récréative "Lekhmis" à Yakourene, ainsi que la pose de la première pierre pour la réalisation d'une polyclinique à Tamda, à l'est de la wilaya, ont notamment été au programme.

Ce programme prévoit également l'inauguration, la mise en service et le lancement de plusieurs projets et structures de proximité, ainsi que la distribution de logements dans différentes communes.

La wilaya de Médéa a vécu aussi une journée rythmée par les inaugurations.

Un centre foncier intercommunal et un siège de contrôle financier ont notamment été inaugurés dans la ville de Médéa. Un établissement scolaire a été mis en exploitation au sein du pôle urbain de Médéa et une polyclinique a été mise en service dans la commune de Mihoub.

A Boumerdès, la pose de la première pierre a marqué le début de la réalisation de plusieurs projets de développement, dont la construction d'un réservoir d'eau d'une capacité de 500 mètres cubes à Kharrouba, d'un complexe scolaire dans la même commune et d'une maison de jeunes à Timzrit.

La même ambiance festive a régné à Tipasa, où plusieurs projets de développement ont été inaugurés, notamment une station de pompage, un réservoir d'eau d'une capacité de 5000 mètres cubes, un bureau de poste à Hadjout et le raccordement de 53 résidences au réseau de gaz naturel.

Les célébrations de cet événement historique dans la wilaya de Djelfa ont été marquées par l'organisation d'un marathon des employés des collectivités locales. Les autorités locales ont également procédé au renforcement du parc municipal de Djelfa avec huit camions destinés à la collecte des déchets ménagers.

La wilaya de Bouira a quant à elle consacré une part importante des festivités à l'inauguration et au lancement de nouveaux projets de développement dans divers secteurs, comme la pose de la première pierre pour la construction de 2000 logements publics locatifs (LPL) à Oued Bellil, ou encore le lancement de la construction d'une décharge publique à Lakhdaria.

Dans le même contexte, les autorités locales de la wilaya de Chlef ont inauguré plusieurs projets importants dans différentes communes, qui devraient améliorer le cadre de vie des citoyens, notamment dans les zones rurales notamment un centre de soins à Oued Goussine, une clinique multiservices à Sidi Akacha et une station de traitement des eaux usées dans le quartier R'Mila, à Chlef.