Algérie: Djanet - Les mécanismes de préservation de la poésie 'S'beiba', thème d'une rencontre académique

Djanet — Les mécanismes de préservation et de promotion de la poésie "S'beiba", en tant que legs ancestral et composante de l'identité culturelle de la population du Tassili N'Ajjers, a été au centre d'une rencontre académique organisée à Djanet, en marge du festival culturel local de la S'beiba (FCLS-2025), a-t-on appris dimanche des organisateurs.

Les intervenants, des académiciens et chercheurs universitaires, issus de différentes institutions universitaires du pays, et de la Libye voisine, ainsi que des hommes de culture, ont mis l'accent sur la préservation et la promotion de la poésie "S'beiba", en tant que texte d'un chant rituel séculaire, légué d'une génération à l'autre par souci de le préserver, en tant que facette du patrimoine culturel national, a indiqué le commissaire du festival, Nacer Bekkar.

Cette journée académique a permis d'examiner une série de thèmes afférents à l'analyse de la composante linguistique, prosodique et esthétique de la poésie S'beiba, de ses dimensions littéraires et sociales, en sus de l'importance de l'archivage, l'écriture et la numérisation de cette oeuvre poétique.

Les mécanismes de préservation de ce genre lyrique et l'exploitation de cette poésie dans l'écriture de l'histoire et de l'identité culturelle de la région, ainsi que le rôle des médias dans sa promotion et son archivage, ont également été débattus par les participants.

La rencontre a permis, outre la recommandation de la nécessaire création de plateformes numériques et la consolidation des recherches académiques sur le patrimoine S'beiba, d'honorer des participants pour leurs contributions au développement et la sauvegarde de ce patrimoine culturel, pour le léguer aux générations futures.