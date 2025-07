Ethiopie: Le Premier ministre Abiy s'est entretenu avec son homologue chinois Li Qiang sur les relations sino-éthiopiennes

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le Premier ministre chinois Li Qiang sur les relations sino-éthiopiennes, qui fêtent leur 55e anniversaire.

Merci, Monsieur le Premier ministre Li Qiang, pour notre échange stimulant ce matin sur les relations sino-éthiopiennes, qui fêtent leur 55e anniversaire. Partenaires de tous bords, notre coopération a porté ses fruits ces sept dernières années.

En continuant de nous concentrer sur les piliers économiques clés, notamment l'industrie, les mines et les TIC, nous entrevoyons un potentiel encore plus grand pour approfondir la collaboration et renforcer les capacités dans ces domaines, ainsi que dans ceux de l'intelligence artificielle, de la logistique et des énergies propres.