Ethiopie: Plus de 63 millions de citoyens ont bénéficié de l'assurance maladie communautaire

Addis-Abeba — La ministre de la Santé, Dr Mekdes Daba, a annoncé que plus de 63 millions de citoyens ont bénéficié de l'assurance maladie communautaire au cours de l'exercice 2017 en Éthiopie, ce qui témoigne d'avancées majeures dans l'accès aux soins.

S'exprimant lors d'un forum d'évaluation des performances à Addis-Abeba, la ministre a souligné les principales réalisations du secteur de la santé.

Le forum, axé sur le service d'assurance maladie communautaire, l'Engagement Seqota et la Stratégie nationale pour l'alimentation et la nutrition, a réuni le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh et d'autres hauts responsables gouvernementaux.

« L'amélioration de la nutrition est essentielle pour bâtir une génération saine et productive », a noté Mekdes, soulignant que la Stratégie décennale pour l'alimentation et la nutrition et l'Engagement Seqota élargi ont permis des avancées significatives au cours des quatre dernières années.

En 2017, l'Engagement Seqota a été étendu à 334 districts, bénéficiant à des millions de femmes enceintes et allaitantes et d'enfants.

Le ministre a annoncé son intention de l'étendre à 520 districts au cours de l'exercice 2018, avec pour objectif d'éliminer la malnutrition d'ici 2022.

Mekdes a également souligné que des initiatives nationales telles que Green Legacy étaient des moteurs clés du renforcement du système nutritionnel du pays et de la réalisation d'objectifs sanitaires plus larges.

Elle a indiqué que la couverture des services de santé à l'échelle nationale avait dépassé 95 %, grâce aux efforts continus visant à construire une infrastructure sanitaire résiliente.