Ile Maurice: Des membres de l'Université du 3e age dévoilent leurs talents artistiques

Remonter le temps en peinture. C'est ce que propose l'Alliance Française, qui en collaboration avec la Global Rainbow Foundation, organise l'exposition «Le Passage du Temps» à son siège à Bell-Village du 5 au 11 juillet.

Les tableaux exposés sont l'oeuvre des membres de l'Université du 3e Age de Montagne-Longue. Les 68 tableaux exposés ont été peints par les quelque 50 personnes qui fréquentent l'Université du 3e Age de Montagne-Longue. Ils ont été encadrés et préparés par la responsable de la branche, Dahmiantee Beeharry Panray, travailleuse sociale, artiste et ancienne rectrice du Droopnath Ramphul State College. «Les membres de l'Université du 3e âge de Montagne Longue suivent plusieurs cours. Moi j'anime des ateliers de peinture. Je suis très satisfaite des tableaux que les élèves ont peints car ils n'avaient en réalité aucune notion de peinture. Je suis vraiment impressionnée par leur travail. Le thème de l'exposition met l'accent sur la vie d'autrefois dans les champs, mais il y a aussi des tableaux qui sont inspirés de la nature qui nous entoure dans cette région, notamment à Crève-Coeur», nous explique Dahmiantee Beeharry Panray.

Elle ajoute que ses élèves sont principalement des planteurs de légumes qui n'ont pas eu une éducation. Maia ils sont très enthousiastes à apprendre à lire et à écrire. Ils suivent des cours de yoga, mais aussi d'autres matières et se réunissent deux fois par semaine dans le Hall du Shivala de Montagne-Longue. Les membres regroupent des habitants des Mariannes, de Montagne-Longue, de Crève-Coeur. L'Université du 3e Age de Montagne-Longue organise aussi des actions de bénévolat dans les ashrams et une campagne de collecte de sang chaque année.

Présent lors du vernissage de l'exposition vendredi à l'Alliance Française, Armoogum Parsuramen, président et fondateur de la Global Rainbow Foundation, mais aussi créateur, avec Mick Gujadhur, de l'Université du 3e âge de Maurice, a salué le dévouement et le travail de Dahmiantee Beeharry Panray. Il a déclaré que les branches de l'Université du 3e âge de Maurice font un vrai travail d'éducation en leur fournissant des savoirs que les personnes du troisième âge n'ont pas reçus durant leur plus jeune âge.

L'Université du 3e âge de Maurice, créée en novembre 2013, est inspirée du modèle français. En effet, en 1973, sous l'impulsion du professeur Pierre Vellas, la première université pour seniors a été créée à l'Université des sciences sociales de Toulouse. Cette initiative visait à proposer aux seniors un éventail d'activités adaptées à leur situation, leurs besoins et leurs aspirations propres à cette phase de la vie. Pour le 13e anniversaire de l'Université du 3e âge de Maurice, Armoogum Parsuramen a invité François Vellas, fils de Pierre Velas, actuel directeur de l'Université du Troisième Age de Toulouse et Président de l'Association internationale des Universités du Troisième Age, à Maurice.