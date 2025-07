Afrique: CAN féminine - Les Sénégalaises vont lancer leur compétition contre la RDC avec de grandes ambitions

À la CAN féminine, les Sénégalaises arrivent avec une ambition : faire mieux que lors de la précédente édition et donc dépasser les quarts de finale. Leur entrée en lice aura valeur de test contre la RDC, dans un groupe A très relevé, complété par le Maroc et la Zambie. Une ambition qui ne coupe pas l'envie de prendre du plaisir au groupe sénégalais, qui s'entraîne à Rabat.

Des blagues, des éclats de rires... le groupe sénégalais affiche sa bonne humeur, sa sérénité, à quelques jours de son entrée en lice dans la CAN féminine au Maroc contre la RDC ce dimanche 6 juillet. « On arrive avec de la confiance parce qu'on a travaillé des choses que nous maîtrisons, nous sommes dans une phase de continuité par rapport à notre projet initial, explique Mame Moussa Cissé, le sélectionneur des Lionnes de la Teranga. La dernière fois, on redécouvrait une compétition [lors de la CAN 2022, NDLR], après 10 ans sans y aller, donc c'était de l'apprentissage du haut niveau. »

Mais pas d'excès de confiance non plus. C'est aux antipodes de la valeur prônée par le sélectionneur : « Comme je l'ai toujours dit, notre crédo reste l'humilité. Le respect de l'ensemble des équipes et l'ambition d'écrire une nouvelle page de l'histoire du football féminin. »

« On sait qu'on est attendues et cette année »

Une fois l'échauffement terminé sur la pelouse de Rabat, le vrai travail commence et l'atmosphère devient d'un coup plus studieuse. Car après l'édition 2022, considérée comme réussie, les Sénégalaises sont désormais attendues au tournant. « On sait qu'on est attendues et cette année, on veut faire mieux que la CAN passée, annonce la milieu de terrain, Awa Diakhaté. On est prêtes pour tout donner et ramener la coupe au Sénégal. »

Première étape, la République démocratique du Congo, à Mohammedia, pour bien lancer la compétition dans un groupe A relevé, où le Maroc et la Zambie ont déjà fait match nul 2-2 samedi lors du match d'ouverture. Une chance à saisir pour prendre la tête du groupe et commencer à entrevoir, déjà, une qualification pour les tours à élimination directe.