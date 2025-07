Algérie: Electricité - Mise en service de plusieurs nouvelles installations à Alger pour renforcer le réseau de distribution

Alger — Les directions de distribution d'Alger, relevant de la Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz, ont mis en service plusieurs nouvelles installations ces dernières semaines, afin de renforcer le réseau de distribution, et d'assurer la continuité de l'approvisionnement durant la saison estivale.

Ces investissements visent à répondre à la demande croissante en énergie électrique durant cette saison, qui connaît une hausse des températures, dans le cadre d'un plan qui vise à fournir un service de qualité, ont indiqué les directions.

Dans ce cadre, la direction de distribution de Sidi Abdellah a précisé dans un communiqué qu'elle avait mis en place 2.2km de réseaux de distribution de l'électricité à haute tension, et a réalisé 5 nouveaux transformateurs d'électricité ayant nécessité la réalisation d'un réseau de distribution de 14.55km, et la réhabilitation de 7.25 km du réseau de distribution de haute tension, ainsi que la réalisation de 12Km de réseau de distribution de basse tension, avec le remplacement des équipements de 51 transformateurs électriques.

Au niveau de la direction de distribution d'El-Harrach, les dépenses d'investissement ont dépassé 534 millions de dinars, destinées essentiellement au renforcement du réseau électrique, selon le communiqué de la direction qui a souligné les efforts intensifs consentis pour la sensibilisation du citoyen.

La Direction de distribution de Bologhine, a, quant à elle, investi plus de 1,16 milliard de DA en prévision de cet été, pour renforcer le réseau, en réalisant cinq postes électriques haute et moyenne tension à Bouzareah, Ouled Fayet, Bab El Oued et Aïn Bénian, dont trois sont déjà entrés en service, ainsi que 8,25 km de réseau de distribution basse tension.

Les investissements concernent également la réalisation de 57 nouveaux départs électriques et de 98 groupes électrogènes, selon un communiqué de la direction qui a souligné que ces investissements étaient accompagnés d'un large programme de maintenance préventive.

De son côté, la Direction de distribution de Belouizdad a investi 650 millions de DA afin d'assurer un service de qualité en été, notamment à travers la réalisation de cinq (5) transformateurs électriques et de 23 km de réseau de distribution moyenne tension, ainsi que de 11 km de réseau basse tension.

Aussi, la Direction de distribution de Gué de Constantine a investi 4,23 milliards de DA dans les infrastructures de transport d'électricité, permettant ainsi la réalisation de deux nouveaux transformateurs électriques haute tension, en plus d'un poste de distribution électrique haute tension, et de 74 km de réseaux électriques moyenne et basse tension.

Par ailleurs, les Directions de distribution d'Alger ont mobilisé plusieurs équipes d'intervention, afin d'assurer une prise en charge rapide de toute éventuelle panne, avec un suivi quotidien de l'état des équipements du réseau.