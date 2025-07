Algérie: 63e anniversaire de l'Indépendance - 'Le grand Orchestre algérien de musique Senâa' anime un concert à Alger

Alger — Un concert grandiose a été animé, vendredi soir à Alger, par "Le grand Orchestre algérien de musique Senâa", une fusion de 40 ensembles issus d'autant d'associations culturelles de musique andalouse, rassemblant plus de 400 instrumentistes-vocalistes, en célébration du 63e anniversaire de la fête nationale de l'Indépendance et de la Jeunesse.

Devenu une tradition annuelle qui marque les festivités célébrant la Fête nationale de l'Indépendance et de la Jeunesse coïncidant avec la date du 5 juillet, ce méga-Concert de musique andalouse, accueilli au patio du Palais de la Culture Moufdi-Zakaria, s'est déroulé en présence du Ministre de la Culture et des Arts, M. Zouhir Ballalou.

Dans une déclaration à la presse, le ministre de la Culture et des Arts, a qualifié de "grandiose" ce concert marquant la célébration du 63e anniversaire de la fête de l'Indépendance et de la Jeunesse, qui associe plus de "400 instrumentistes et interprètes de 40 associations de la musique Sanâa, issues de plusieurs régions du pays".

"La liberté", a souligné M. Ballalou doit être "consacrée à travers la pratique artistique consciente intelligente et citoyenne pour consolider l'identité culturelle algérienne et oeuvrer pour une Algérie nouvelle et victorieuse".

"Le grand Orchestre algérien de musique Senâa", dirigé en alternance par les maestros Yazid Hamoudi et El Hadi Boukoura, a gratifié le public, durant une heure et demi, d'un florilège de pièces du répertoire andalou, revisité dans les spécificités des genres, Senâa, ?roubi et Hawzi, avec un petit bonus de circonstance, consacré à la chanson patriotique.

Dans la première partie, l'orchestre sous la baguette du maestro Yazid Hamoudi, a notamment rendues dans le mode Raml El Maya, les pièces, "Qom en'dirou El Medh'habiya"(inqileb), "Men yaqoul laka" (derdj), "Beyna edh'dhoulouâï"(n'çraf1), "Harramtou bik nouâssi" (n'çraf 2), "?achiyatoun"(kh'lass1) et "Rimoun nadhrat'ni"(khlass 2) .

Prenant le relais, le chef d'orchestre El Hadi Boukoura a enchanté l'assistance avec un programme ?roubi, fait de, "Ana el mem'houne bel'gh'ram", " Li Allah wekkel't amri" et puis dans le genre Hawzi avec, "Mel h'bibi malou" et "El khilaâ taâdjebni".

Dans une ambiance festive, le méga-concert a pris fin avec deux chansons patriotiques de circonstance, "Min Djibalina", sur laquelle a été monté "Ya Djazaïr", un monologue lyrique "dédié aux martyrs de la révolution", dira son auteur, Yazid Hamoudi et "El hamdou li Allah ma b'kach istiâmar fi b'ledna" du regretté Maître de la chanson chaâbie, El Haddj M'Hamed El Anka (1907-1978).

A l'issue du spectacle, les 400 prestataires ont été chaleureusement remerciés par l'assistance avec des applaudissements répétés et des youyous nourris, au même moment où des trophées et des distinctions honorifiques ont été remis par M. Ballalou aux deux maestros Yazid Hamoudi et El Hadi Boukoura, ainsi qu'au percussionniste, Anès Hamoudi (10ans) plus jeune musicien de cette grande et belle fusion.

La bonne organisation assurée avec dévouement par les équipes administratives et techniques du Palais de la Culture Moufdi-Zakaria, dirigées d'une main de maître par son directeur Ahcène Ghida, a permis aux nombreuses familles présentes de savourer tous les moments du spectacle.

Créé en 2022 à l'occasion du soixantenaire de l'indépendance, le grand orchestre algérien de musique Senâa, réunit une quarantaine d'écoles et associations de musique andalouse, issues de 13 wilayas dont Alger, Blida, Bejaia, Biskra, Mostaganem et Jijel.