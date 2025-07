Algérie: Présidents de l'USM Alger et du CR Belouizdad honorent le président de la République

Alger — Le ministre des Sports et les présidents de l'USM Alger et du CR Belouizdad ont honoré le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de la finale de la Coupe d'Algérie de football 2025, "en reconnaissance de ce qu'il a apporté au football et au sport algériens".

Le président de la République a été honoré après avoir supervisé, samedi après-midi au stade Nelson-Mandela, la finale de la 58e édition de la Coupe d'Algérie de football, où il a créé l'événement en descendant sur la pelouse pour saluer les joueurs et les staffs administratifs et techniques des deux équipes, et où il a été acclamé par le public présent.

Pour rappel, l'USM Alger a obtenu son neuvième sacre en Coupe d'Algérie de football en battant le CR Belouizdad sur le score de 2 à 0 en finale disputée, samedi, au stade Nelson-Mandela de Baraki (Alger).