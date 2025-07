Ile Maurice: PMQT - Le Premier ministre devra s'expliquer sur la vente de la MauBank et les missions officielles

La session parlementaire prévue ce mardi 8 juillet s'annonce dense. Elle débutera, comme à l'accoutumée, par la Private Notice Question (PNQ) du leader de l'opposition, Joe Lesjongard. S'ensuivra la Prime Minister's Question Time (PMQT), au cours de laquelle 22 questions seront adressées au Premier ministre, Navin Ramgoolam. Cette session culminera par la deuxième lecture et le vote du Legal Aid and Legal Assistance Bill.

Parmi les questions les plus attendues figure celle du député Kevin Lukeeram, qui cherchera à obtenir des précisions sur les véhicules officiels acquis pour l'ancien Premier ministre et d'anciens ministres entre 2015 et 2024. Adrien Duval, quant à lui, interpellera le Premier ministre sur plusieurs sujets liés aux voyages officiels à l'étranger : les indemnités journalières, les classes de voyage, les recours à des limousines, ainsi que les coûts totaux engagés pour les missions depuis novembre 2024.

Le député du PMSD posera également des questions sur les éventuelles révisions des indemnités mensuelles et avantages accordés aux conseillers et hauts conseillers, notamment en matière de quantum et de date d'entrée en vigueur. Par ailleurs, le député de Grand-Baie-Poudre-d'Or Nitish Beejan évoquera le dossier de la vente de la MauBank Ltd par l'ancien gouvernement, en demandant si un Transaction Advisor avait été recruté, et sous quelles conditions.

Sur le plan sécuritaire, plusieurs questions concerneront la lutte contre la drogue et les affaires non résolues. Khushal Lobine, des Nouveaux Démocrates, interrogera Navin Ramgoolam sur la quantité de drogues saisies dans les ports et aéroports depuis décembre 2024, tandis que l'élu de Rivière-des-Anguilles-Souillac Roshan Jhummun abordera deux sujets sensibles : l'enquête sur l'achat de respirateurs artificiels pendant la pandémie de Covid-19 auprès de Pack & Blisters, ainsi que les paiements effectués à une avocate pour ses services juridiques à différents ministères. Enfin, le député de Savane-Rivière Noire Arvin Babajee demandera un état des lieux de l'enquête sur la saisie de 95 kg de cocaïne, d'une valeur de Rs 1,4 milliard, en juillet 2019.

Après la PMQT, les ministres devront faire face à une série de questions de la part des backbenchers, soit environ 40 au total. Le député de Vieux-Grand-Port-Rose-Belle Manoj Seeburn interpellera la ministre des Services financiers, Jyoti Jeetun, sur les raisons de l'inscription de Maurice sur diverses listes grises et noires liées au blanchiment d'argent entre 2020 et 2021, et sur les manquements de l'ancien gouvernement en la matière.

Le tourisme sera également à l'ordre du jour, avec une question de l'élu de Flacq-Bon-Accueil Raviraj Sinha Beechook adressée au ministre Richard Duval concernant les missions à l'étranger financées par la Mauritius Tourism Promotion Authority et la participation d'un certain S.R., avec un détail des coûts encourus. De son côté, la députée de Belle-Rose Quatre-Bornes Stéphanie Anquetil s'intéressera au consultant recruté pour le projet d'autobus électriques, et aux modalités de sa sélection.

Le député indépendant Franco Quirin interrogera, lui, le ministre de la Culture, Mahendra Gondeea, sur les conditions imposées aux organisateurs de concerts publics. Enfin, Nitish Beejan interpellera Ashok Subron, ministre de la Sécurité sociale, avec des questions cruciales sur le démantèlement du National Pension Fund par l'ancien gouvernement, notamment sur le sort de ses actifs et les conséquences sur les bénéficiaires.