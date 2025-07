Afrique de l'Ouest: Les attaques au Mali se rapprochent de la frontière et la colère des transporteurs monte

La situation dans l'ouest du Mali suivie de près dans la sous-région, notamment par le Sénégal alors que des attaques jihadistes ont eu lieu la semaine dernière tout près de la frontière entre les deux pays. De quoi provoquer l'inquiétude de certains secteurs qui opèrent dans la zone à l'instar des transporteurs routiers qui empruntent la route Dakar-Bamako quotidiennement.

Au Mali, sept attaques menées mardi 1er juillet par le Jnim, groupe lié à al-Qaïda, dans les régions de Kayes et de Ségou. Sept localités ont été ciblées de manière simultanée le long des frontières du Sénégal et de la Mauritanie, dont la grande ville de Kayes, ou celles de Nioro du Sahel et de Niono. L'ouest du Mali, frontaleir du Sénégal fait régulièrement l'objet d'attaques de groupes jihadistes our pésumés tels comme en mai, encore dans la région de Kayes.

Gora Khouma, secrétaire général de l'Union des transporteurs routiers du Sénégal, appelle d'ailleurs ses collègues à cesser de se rendre au Mali pour le moment. Il explique pourquoi au micro de notre correspondant à Dakar, Gwendal Lavina.

« Les deux se pays mais ils parlent de politique ! Le gouvermement du Mali ne va pas dire aux Sénégalais : il ne faut pas aller au Mali... » Mais c'est nous transporteurs routiers qui devons savoir que ce n'est pas le gouvernement qui (gère) l'insécurité, pas les patrons non plus ! Ce sont les routiers qui conduisent les véhicules. Donc le risque ne revient pas au gouvernement ni au patronat. Je dis que nous sommes les acteurs, prenons la responsabilité nous-mêmes d'arrêter !

Les deux pays ont des échanges pour qu'il y ait la paix, mais est-ce que ça suffit comme garantie ? je dirais 'non'... Si on a des chances de la marchandise à destination du Burkina ou du Niger, on ne peut pas (l'acheminer) sans passer par le Mali ! Il y a du frêt international qui peut nous donner des sous ! C'est un drmae, il n'y a pas de sécurité ! Moi je veux pas envoyer mes camarades au Mali, je dis non, il faut arrêter ! »