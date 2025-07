Ile Maurice: Désiré Vencatachellum, le nouveau patron de la FSC ?

Désiré Vencatachellum (photo), haut cadre de la Banque africaine de développement (BAD), est pressenti pour être le nouveau CEO de la Financial Services Commission (FSC), l'instance régulatrice du secteur financier. Sa nomination est une question de temps, nous dit-on à l'Hôtel du gouvernement. Entre-temps, la première réunion du board nouvellement constitué s'est tenue vendredi, 4 juillet, sous la présidence de Rama Sithanen.

Après plusieurs prétendants qui se sont bousculés ces dernières semaines pour convoiter ce poste, le choix final pourrait ainsi porter sur Désiré Vencatachellum, un fils du sol, ayant fait toute sa carrière professionnelle à l'étranger, au Canada et en Afrique.

En poste depuis 2005 à la BAD, il a servi comme directeur du département mobilisation des ressources et partenariats et à ce titre, il a supervisé les fonds fiduciaires et le cofinancement. Aussi, il a dirigé le département des politiques opérationnelles et celui de la recherche de la même institution bancaire.

Avant de rejoindre la BAD, Désiré Vencatachellum était professeur d'économie à HEC Montréal, Université de Montréal, Canada. Détenant un doctorat en économie (Université Queen's, Canada) et d'un Magistère Ingénieur-Économiste (Université d'Aix-Marseille II, France, il est une personne-ressource pour le Consortium pour la recherche économique en Afrique.

Si le choix de Désiré Vencatachellum est confirmé, c'est entre ces mains et sous sa tutelle que la FSC sera appelée à connaître un nouveau départ alors même que le secteur des services financiers est confronté à d'énormes défis.

Notamment avec une juridiction mauricienne qui voit sa crédibilité mise à l'épreuve par des scandales politico-financiers, un affaiblissement institutionnel et une surveillance accrue des instances internationales en matière de transparence, de conformité fiscale et de lutte contre le blanchiment. Ces vulnérabilités conjuguées pèsent sur l'attractivité du pays pour les investissements et exigent des réformes urgentes pour rétablir la confiance, renforcer la gouvernance et assurer une croissance durable.

Le gouvernement compte sur le nouveau patron de la FSC pour donner de l'épaisseur à cette institution compte tenu de son expérience internationale et régionale, plus particulièrement dans le continent africain. De son côté, il peut s'appuyer sur son Chairman qui a une solide expertise dans le secteur financier, ayant été impliqué à plusieurs niveaux dans le Global Business.

Par ailleurs, outre Rama Sithanen, le nouveau board comprend le Deputy Solicitor-General, Rajesh Ramloll comme vice-président, Danraj Conhye, secrétaire permanent au ministère des Services financiers, Mahen Rawootea, directeur au ministère des Finances, Shaheena Carrim, fondatrice de SC Legal, Hemraz Jankee, ex-Chief Economist à la Banque de Maurice et ancien membre du MPC, Hans Mulloo, Chief Finance and Investment Officer chez Velogic Ltd, filiale de Rogers & Co, Yashraj Bhudoye, avocat et A.N-Noor Abdool Gaffoor, légiste et Senior Advisor au ministère de l'Industrie. Quant à Ramanaidoo Sokappadu, il occupe toujours le poste de secrétaire du board.