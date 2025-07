Afrique: La CAF dévoile le Groupe d'Étude Technique de la CAN Féminine CAF TotalEnergies, Maroc 2024

Le Groupe d'Étude Technique sera dirigé par Raul Chipenda et comptera notamment Shilene Booysen, Lamia Boumehdi et Clémentine Touré

L'équipe analysera les 26 matchs du tournoi sur les plans technique et tactique

Un rapport technique post-compétition sera publié

La Confédération Africaine de Football (CAF) a officiellement présenté le Groupe d'Étude Technique (TSG) chargé de la Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies, Maroc 2024.

Composé d'expertes chevronnées du football, anciennes entraîneures, directrices techniques, instructrices et analystes, ce groupe aura pour mission d'étudier, d'analyser et de documenter les aspects techniques des compétitions de la CAF.

Le TSG se concentrera sur les tendances tactiques, les systèmes de jeu, ainsi que sur les performances individuelles et collectives. À l'issue du tournoi, un rapport technique détaillé sera produit.

Ce document mettra en lumière les meilleures stratégies observées, proposera des recommandations concrètes à l'intention des associations membres, des entraîneurs et des départements de développement, et contribuera ainsi à l'amélioration du niveau du football féminin sur le continent.

En plus de ses travaux d'analyse, le Groupe d'Étude Technique sera chargé de désigner les lauréates des distinctions officielles : Joueuse du Match, Onze-type, Meilleure Joueuse du Tournoi, Meilleure Gardienne, ou encore Révélation du Tournoi. Il participera également à la stratégie technique globale de la CAF, en appuyant les programmes de formation des entraîneurs, en élaborant des supports pédagogiques, et en partageant les enseignements du tournoi à travers des ateliers et des formations.

Le travail du TSG s'inscrit dans la stratégie de développement technique de la CAF, avec pour objectif d'assurer une progression continue des standards de formation, du développement des joueuses, et de la qualité globale du football africain.

Sous la direction de Raul Chipenda, directeur du développement technique de la CAF, le Groupe d'Étude Technique sera également chargé de produire un rapport de Fair-play à l'issue de chaque rencontre.

Composition du Groupe d'Étude Technique - CAN Féminine CAF TotalEnergies 2024 :

Sheryl Botes (Afrique du Sud)

Instructrice CAF senior et fervente promotrice du football féminin, Botes cumule plusieurs décennies d'expérience en développement technique, formation d'entraîneurs et analyse de compétitions. Elle est actuellement sélectionneuse de l'équipe nationale féminine de l'Ouganda.

Leah Sweetness (Afrique du Sud)

Ancienne joueuse, instructrice certifiée CAF, et figure engagée dans le développement du football féminin en Afrique australe. Elle coordonne le TSG dans la zone COSAFA.

Lamia Boumehdi (Maroc)

Ancienne sélectionneuse des U20 du Maroc, Boumehdi a grandement contribué à l'essor du football féminin marocain, tant en clubs qu'en sélection, avec un accent sur la rigueur technique et la formation. Elle a mené le TP Mazembe au sacre en Ligue des Champions Féminine de la CAF 2024, une première historique.

Radia Fertoul (Algérie)

Ex-sélectionneuse de l'équipe nationale féminine d'Algérie, Fertoul est une technicienne respectée du football nord-africain. Elle a aussi oeuvré en tant que coach de développement et mentor auprès de jeunes joueuses.

Jacqueline Shipanga (Namibie)

Figure emblématique du football namibien, ancienne sélectionneuse des Brave Gladiators, Shipanga est instructrice CAF et FIFA. Elle occupe actuellement le poste de directrice technique de la Fédération namibienne - une première pour une femme sur le continent.

Shilene Booysen (Afrique du Sud)

Technicienne reconnue, Booysen a dirigé l'équipe féminine du Soudan du Sud et travaillé comme analyste auprès de Banyana Banyana. Sa rigueur analytique en fait une membre essentielle du TSG.

Clémentine Touré (Côte d'Ivoire)

Pionnière du football féminin africain, ancienne sélectionneuse de la Côte d'Ivoire, Touré a qualifié la Guinée Équatoriale à la Coupe du Monde Féminine FIFA 2011. Elle a déjà été membre du TSG lors des Coupes du Monde Féminines 2019 et 2023.

Bernadette Anong (Cameroun)

Ex-joueuse des Lionnes Indomptables et coach actuelle, Anong est très investie dans la détection et la formation des talents au Cameroun. Elle a fait partie du staff technique ayant qualifié l'équipe nationale féminine pour sa première Coupe du Monde en 2015 et pour les Jeux Olympiques.

Leurs travaux seront centralisés dans un rapport technique final, destiné à nourrir les futurs programmes de formation, d'identification des talents et de développement du football féminin en Afrique.

Alors que la Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies CAF Maroc 2024 débute ce samedi 5 juillet, le Groupe d'Étude Technique jouera un rôle clé dans la mission de la CAF : approfondir la compréhension du jeu féminin et en faire progresser les standards.