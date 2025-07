Tunisie: Le Centre de Calcul El-Khawarizmi lance une formation gratuite en intelligence artificielle

Le Centre de Calcul El-Khawarizmi (CCK) organise une formation certifiante gratuite à distance dans le domaine de l'intelligence artificielle, destinée à 500 participants issus de divers horizons, notamment des enseignants, étudiants, chercheurs et représentants d'institutions, a déclaré ce dimanche Jamal El Aloui, responsable de la production numérique, de la formation et de l'ouverture sur l'environnement au CCK.

Cette initiative ambitieuse, sans précédent à l'échelle nationale et africaine, s'inscrit dans la stratégie nationale tunisienne visant à renforcer les compétences des jeunes dans un secteur à forte demande sur le marché international du travail. Elle témoigne de l'engagement du pays à former ses talents et à s'intégrer pleinement dans une économie basée sur la connaissance et l'innovation.

Le CCK met à disposition un lien d'inscription accessible sur son site officiel. La sélection des participants sera communiquée dans les prochains jours.

La formation débutera dans la seconde moitié de juillet et se poursuivra jusqu'à fin août. Elle se clôturera par des examens en septembre, à l'issue desquels des certifications internationales reconnues mondialement seront délivrées, offrant ainsi aux participants un avantage significatif pour leur insertion professionnelle.

Ce programme vise à familiariser les participants avec les principes fondamentaux de l'intelligence artificielle de façon simple et efficace, à explorer ses applications dans les secteurs de l'éducation, de la recherche et d'autres domaines, et à développer des compétences pratiques pour intégrer l'intelligence artificielle dans des projets professionnels ou académiques.

Le CCK prévoit de lancer d'autres sessions similaires dans les mois à venir, afin d'élargir le nombre de bénéficiaires et d'assurer un renforcement durable des compétences nationales dans ce domaine stratégique.