Soudan: Santé de Khartoum - L'Autorité de Médecine Légale a enterré 3800 corps depuis le début de la guerre

Le ministère de la Santé de l'État de Khartoum a déclaré que l'Autorité de Médecine Légale (AML) est le seul organisme chargé de recevoir les rapports sur la présence de cadavres dans l'État de Khartoum, en plus de sa responsabilité et de sa juridiction sur toutes les morgues de l'État, soulignant que l'AML a entrepris la tâche de transporter les cadavres tout au long de la période de guerre depuis toute zone débarrassée de la présence de la milice rebelle dans l'État de Khartoum et de les enterrer dans des cimetières désignés pour enterrer les morts.

Le ministère a démenti dans une circulaire de presse aujourd'hui que l'AML avait reçu un rapport sur le transfert d'un corps de la banlieue de Doha à Omdurman, dont les faits ont été rapportés par les médias électroniques, où les médias ont affirmé que le coût du transfert du corps était de (4) millions de livres, soulignant que la localité d'Omdurman dispose d'un comité spécialisé pour le transfert et l'enterrement des corps sous la direction de l'Autorité de médecine légale, et les procédures sont effectuées gratuitement et sans compensation financière.

Le Dr Hesham Zain Al-Abidin, chef de l'Autorité de médecine légale de l'État de Khartoum, a annoncé que l'Autorité de médecine légale, en coopération avec des partenaires, avait transféré (3800) corps et pris en charge leur enterrement dans divers cimetières pendant la période de guerre et lorsque Khartoum a été déclarée libre de la milice rebelle, et après avoir reçu des rapports sur la présence de corps dans les maisons et à l'intérieur des places dans les quartiers résidentiels et dans les établissements de santé, les ministères et les universités.

Le chef de l'AML a révélé qu'un comité avait été formé plus tôt, comprenant l'AML, le directeur exécutif de la localité d'Omdurman et diverses agences de sécurité, et qu'il travaillait à inventorier les tombes dans tous les anciens quartiers d'Omdurman.

Il a expliqué que le Conseil consultatif n'a aucun pouvoir sur l'AML, qu'il n'est pas un organe exécutif et qu'il ne rend pas compte à l'État de Khartoum.