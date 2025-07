Algérie: Transport - Sogral lance une application de réservation de taxis agréés

Alger — La Société d'exploitation des gares routières d'Algérie (Sogral) a annoncé, dimanche, dans un communiqué, le lancement d'une nouvelle application, permettant de réserver des taxis agréés.

Cette application, appelée "Taxi safe", concerne exclusivement les chauffeurs de taxis urbains et inter-wilayas, qui exercent leur activité conformément à la réglementation régissant cette profession, et dont les véhicules sont soumis à un contrôle technique tous les six mois, précise la même source.

Ainsi, dès demain, lundi, il sera possible de demander les services d'un taxi en ligne de manière "simple, rapide et sécurisée" via cette plateforme développée par des compétences locales relevant du secteur.

L'application est téléchargeable gratuitement sur la boutique "Play Store", ajoute le communiqué, précisant que toutes les données relatives aux chauffeurs et aux utilisateurs sont hébergées en Algérie.

La nouvelle application permet également de localiser la position des utilisateurs sur la carte et le véhicule, de voir l'itinéraire du trajet et l'heure d'arrivée, de même qu'elle offre la possibilité de consulter les informations relatives au chauffeur et au véhicule, ainsi que les avis des passagers sur la qualité du service fourni.

Pour gagner du temps, l'application adresse la commande aux chauffeurs de taxis les plus proches de l'emplacement du client, en enregistrant et en conservant toutes les informations relatives aux trajets, précise le communiqué.

L'application alerte, en outre, les chauffeurs sur les itinéraires et axes encombrés afin de les éviter et d'emprunter des parcours plus fluides.

Elle offre également au chauffeur et au client, la possibilité de contacter directement la Gendarmerie nationale, la Sûreté nationale ou la Protection civile en cas de besoin.

L'application comprend un ensemble de consignes de sécurité visant à prévenir les accidents de la route, outre des règles de déontologie professionnelle, ajoute la même source.

"Taxi Safe" intègre l'option de tarification basée sur le compteur, applicable aux taxis, selon la société "Sogral", qui précise qu'elle ne prélève pas de commission sur les services de transport.

Le lancement de cette application s'inscrit "dans le cadre de la démarche du ministère des Transports pour la numérisation des différents services destinés aux citoyens dans ce domaine". Il intervient également "après les résultats positifs enregistrés par l'application +MAHATATI+, dédiée au transport par bus et lancée par la +Sogral+", selon le communiqué.