Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi s'alarme sur la situation du choléra à Kinshasa

La capitale de RDC, Kinshasa, est durement frappée par une épidémie de choléra qui inquiète. Le président Félix Tshisekedi en a fait le point le plus essentiel lors de la réunion du conseil des ministres de vendredi dont le compte rendu nous est parvenu dimanche 6 juillet 2025. À ce jour, plus de 700 décès ont été enregistrés dans le pays depuis janvier, une trentaine à Kinshasa.

Officiellement, trois quarts des zones de santé de cette mégalopole de quelque 17 à 20 millions d'habitants sont touchés. Et ce sont les habitants des quartiers les plus défavorisés qui y sont les plus exposés.

Pour le président Félix Tshisekedi, les causes de cette propagation rapide sont notamment les inondations récentes qui ont fortement détérioré les infrastructures d'assainissement, contaminé les sources d'eau potable et déplacé des milliers de personnes les exposant à des conditions de promiscuité et d'insalubrité.

Si le président s'inquiète, c'est aussi parce que, a-t-il révélé, les « capacités hospitalières et funéraires sont sous forte tension ». Il parle même de la menace d'une épidémie généralisée et appelle à une mobilisation « nationale, lucide et résolue ».

Le gouvernement est chargé d'activer un plan de contingence en déployant en toute urgence des équipes médicales, des stocks d'intrants essentiels et de centres de traitement mobiles dans les zones les plus affectées. Selon le compte rendu de la réunion gouvernementale, Félix Tshisekedi a aussi ordonné la désinfection systématique des points d'eau, des marchés, des écoles et autres lieux de forte fréquentation. Les autorités devraient distribuer massivement de l'eau potable, de kits d'hygiène et des produits de traitement de l'eau dans les quartiers vulnérables.

Dans cette ville qui fait régulièrement face à cette maladie, les autorités annoncent le renforcement de la surveillance épidémiologique, du dépistage communautaire et de la communication massive de proximité.