Tunisie: Lutte contre l'occupation illégale - 10 personnes recherchées arrêtées à Bizerte

Les équipes de contrôle de la brigade régionale de la police municipale, en collaboration avec leurs homologues locales et les services de la sûreté nationale de Ras Jebel, ont mené, samedi soir 5 juillet 2025, des opérations de surveillance et de répression dans les délégations d'El Alia, Ras Jebel et la région de Rafraf.

Selon une source sécuritaire régionale, ces campagnes de contrôle nocturnes, réalisées avec la participation des services de la gouvernance, des délégations et des trois municipalités concernées, ont permis la saisie de 273 unités comprenant des chaises, des tables, des poteaux en fer, des planches en bois ainsi que 12 balances. Par ailleurs, 37 points d'occupation anarchique et panneaux publicitaires ont été démantelés.

Au total, 43 opérations de saisie de diverses marchandises ont été effectuées et 10 personnes recherchées par les autorités judiciaires et sécuritaires ont été arrêtées. En outre, 18 motos ont été saisies et 16 procès-verbaux ont été dressés pour occupation anarchique.

Ces opérations visent à rétablir l'ordre public, garantir la sécurité des citoyens et lutter contre l'occupation illégale des espaces publics dans la région de Bizerte.