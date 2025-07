Tunisie: Centre culturel et sportif de la jeunesse d'El Menzah 6 - «Dites non à la drogue»

Finie l'année scolaire, mais l'éducation au bon comportement civique et responsable ne devrait jamais s'arrêter. En ces temps de vacances, toute action de sensibilisation serait la bienvenue. Et pour cause ! L'on peut, vraiment, aborder toute question liée à la vie des jeunes, dans un cadre extrascolaire, où l'animation représente une manière de communiquer.

Justement, dans ce sens de prise de conscience, le Centre culturel et sportif de la jeunesse d'El Menzah 6 se joint à l'initiative nationale de prévention de la drogue et aux efforts de lutte contre les comportements à risque.

Tout récemment, un programme d'activités a été établi sous le slogan «Dites non à la drogue», qui se poursuit jusqu'au 20 de ce mois.

Des campagnes sans suite !

Car ce phénomène n'est plus limité à une catégorie de personnes reconnues par leur extravagance, il gagne l'enceinte scolaire, menaçant le présent et l'avenir de toute une génération.

Ainsi, il fait irruption dans ce milieu censé être sécurisé et inviolable, ne laissant personne indifférent. Mais, sans aucune réaction positive et concrète à cet égard. Sauf que des campagnes éphémères ont parfois eu lieu, ne serait-ce que pour avoir un effet médiatique, sans suite.

Face à cette nonchalance inquiétante, le trafic de drogue s'introduit jusque dans nos établissements éducatifs et leur entourage. Ceci favorise bel et bien la recrudescence de la violence scolaire qui, elle aussi, demeure un fait divers. «Dites non à la drogue» se veut, alors, un événement qui sort de l'ordinaire, alliant le mot et l'action.

De la culture, du sport, de la peinture, du théâtre, de la danse et de la musique, le message est bien là puisant dans la conscientisation et la sensibilisation à l'esprit créatif et dynamique.

Ce programme riche et varié comporte, notamment, des spectacles divertissants et des matchs, agrémentant ainsi les soirées et les après-midi du centre. Ces rendez-vous auront à impacter positivement les comportements des jeunes participants. Une telle initiative, faut-il le dire, offre un espace de sensibilisation et de renforcement des compétences, encourageant les jeunes à adopter un nouveau mode de vie sain et responsable.

Oui au sport et à la culture !

Rappelons que des rencontres interactives avec des spécialistes en addictologie ont été organisées les 22 et 27 juin dernier avec des performances artistiques (gymnastique et danse) et des matchs amicaux de basketball. Le centre d'El Menzah était, alors, une belle destination et il l'est encore tout au long de ce mois.

«Oui au sport, à la culture, non à la drogue»: il s'agit de l'affiche de l'événement. Aussi simple et direct soit-il, le message vise loin, soulignant que l'animation culturelle et artistique est aussi une belle forme d'expression dissuasive que thérapeutique.

Lutter contre la prolifération de la drogue en milieu scolaire commande une mobilisation massive, mais aussi un plan de prévention multidimensionnel. Enfant d'aujourd'hui, homme de demain, cela signifie que l'on devrait en prendre soin, l'éduquer pour qu'il puisse grandir et devenir un citoyen responsable.