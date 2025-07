Sénégal: Mgr André Gueye publie sa première lettre pastorale et dessine les contours d'une Église synodale pour l'archidiocèse de Dakar

(ucs.sn) Une semaine seulement après avoir reçu le pallium des mains du pape Léon XIV, Mgr André Gueye a publié, samedi 5 juillet 2025, sa première lettre pastorale depuis son installation à la tête de l'archidiocèse de Dakar. Un document programmatique qui dessine les contours d'une Église en marche synodale, soucieuse d'autonomie et engagée pour la justice sociale au Sénégal.

Ancien évêque de Thiès pendant douze ans, Mgr André Gueye a effectivement pris ses fonctions d'archevêque métropolitain de Dakar le 3 mai dernier, succédant à Mgr Benjamin Ndiaye qui dirigeait l'archidiocèse depuis une dizaine d'années. Le 29 juin, il a reçu le pallium des mains du pape Léon XIV, ce signe distinctif qui marque sa communion avec le Saint-Siège et son service de l'unité dans la province ecclésiastique. Cette lettre pastorale, publiée sept jours après cette cérémonie solennelle, témoigne de l'enthousiasme du nouvel archevêque à définir sa vision pastorale.

Dans sa lettre, rédigée alors qu'il se trouvait encore à Rome pour la cérémonie d'imposition du pallium, l'archevêque souligne la portée symbolique de ce signe distinctif : « Il signifie que [les archevêques métropolitains] sont au service de la communion dans leurs provinces ecclésiastiques respectives et, surtout, qu'ils sont prêts à se livrer totalement pour l'Église, comme le Christ, l'agneau immolé ».

« Je m'inscris dans le renforcement des acquis, tout en apportant d'apporter ma touche personnelle », déclare-t-il dans sa lettre, exprimant sa gratitude envers son précédent pour « son admirable travail ». Cette approche de continuité assumée s'accompagne néanmoins d'une conscience aiguë des défis à relever, notamment « les sollicitations dans le cadre de la représentation et du volet sociopolitique » inhérents à sa nouvelle charge.

La synodalité comme fil conducteur

Au coeur de sa réflexion pastorale, Mgr Gueye place la synodalité, qu'il définit comme « une façon de vivre et d'agir à tous les niveaux de vie ecclésiale ». S'appuyant sur le Document final du Synode sur la synodalité, qu'il qualifie de « vademecum » recommandé par le pape, l'archevêque entend faire de cette démarche participative le fil conducteur de son ministère.

« La synodalité doit s'exprimer dans la façon ordinaire de vivre et d'oeuvrer de l'Église », souligne-t-il, citant le texte synodal. Cette vision se traduit concrètement par la mise en place d'une « équipe multicompétente » chargée de définir les orientations pastorales pour la période 2025-2028, associant diverses compétences dans un esprit de « responsabilité partagée ».

L'approche de Mgr Gueye s'enracine également dans les conclusions de la 5e Assemblée générale de la Conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest (CERAO), qui s'est tenue à Dakar du 5 au 11 mai 2025. Le thème retenu, « Pour une Église synodale et autonome, au service de la justice et de la paix en Afrique de l'Ouest », dessine les trois piliers de sa vision pastorale.

La synodalité, d'abord, conçue comme « un principe, le modus vivendi et operandi de l'Église ». L'autonomie, ensuite, qui « s'applique non seulement en matière économique et financière, mais aussi en ressources humaines, spirituelles, intellectuelles et doctrinales ». La justice et la paix, enfin, dans la lignée de la lettre pastorale des évêques du Sénégal de 1994, « Bâtir ensemble au Sénégal de justice et de paix ».

Cette assemblée des CERAO revêt une importance particulière pour Mgr Gueye, qui y voit un « signe des temps » ou des « kairoi » interpellant l'Église sur « les défis de notre temps ». Il s'engage d'ailleurs à prendre en compte ces orientations régionales dans sa pastorale diocésaine, « au nom de la communion et de la collégialité ».

Fidèle à l'héritage de son antérieur, Mgr Gueye maintient l'ancrage christologique de la pastorale dakaroise, fondé sur la parole du Christ : « Je suis la Voie, la Vérité et la Vie » (Jean 14,6). Sa devise épiscopale, « In ipso vita et lux » (en Lui la Vie et la Lumière), témoigne de cette continuité spirituelle. La dimension mariale, qui avait marqué le ministère de Mgr Benjamin Ndiaye avec les thèmes « Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur » et « Monstra te esse matrem », demeure également centrale. L'archevêque place d'ailleurs sa lettre sous la protection de « la Bienheureuse Vierge Marie, Reine des Apôtres et Notre-Dame de Poponguine », sanctuaire marial national du Sénégal.

L'année jubilaire 2025, placée sous le signe de l'espérance chrétienne, offre selon Mgr Gueye une opportunité particulière de « revigorer le témoignage de transformation des réalités de ce monde par la lumière de l'évangile ». Cette perspective eschatologique éclaire d'une « lumière nouvelle et prophétique la vie de l'Église en Afrique », dans la continuité des synodes continentaux « Ecclesia in Africa » et « Africae munus ». L'archevêque y voit un contexte providentiel qui renforce sa conviction que « toutes ces considérations, tous ces événements sont providentiels » et constituant des indicateurs pour orienter l'action pastorale de l'Église sénégalaise.

Une démarche collaborative

Conscient de l'ampleur de la tâche, Mgr Gueye a choisi de confier l'élaboration détaillée des orientations pastorales à une équipe pluridisciplinaire. Cette approche collaborative illustre sa conception de la synodalité comme exercice effectif de la « responsabilité partagée » et de la « participation de tout le peuple de Dieu ». « Il s'agit d'être à l'écoute de ce que l'Esprit-Saint dit aujourd'hui à l'Église-Famille de Dieu », explique-t-il, distinguant cette démarche spirituelle des méthodes de « planification stratégique » des organisations profanes. L'objectif : produire un « document pastoral simple et compréhensible » qui servira de « ligne directrice » pour les trois années à venir.

Des défis pastoraux considérables

Si Mgr Gueye se montre confiant dans sa vision, il n'ignore pas « l'énormité des défis pastoraux » qui l'attendent. L'archidiocèse de Dakar, qui couvre la capitale sénégalaise et ses environs, concentre une grande diversité de réalités sociales, économiques et culturelles. Les « sollicitations » liées au rôle de représentation publique de l'archevêque métropolitain s'ajoutent aux responsabilités strictement pastorales. Dans un pays où l'Église catholique joue un rôle social et éducatif reconnu, cette dimension sociopolitique revêt une importance particulière.

Un message d'espérance

Dans ses voeux finaux, l'archevêque n'oublie pas les différentes catégories de la population sénégalaise. Aux travailleurs en congés, il souhaite « un bon temps de repos et de ressourcement ». Aux paysans, il demande « la bénédiction du travail de leurs mains et la récompense de la peine du labeur des champs ». Aux étudiants, il espère « le couronnement de leurs efforts dans l'apprentissage ».

Cette attention aux réalités sociales concrètes traduites dans la conception d'une Église proche des préoccupations quotidiennes des Sénégalais, dans l'esprit de l'engagement social prôné par le magistère pontifical.

Perspective d'avenir

Avec cette première lettre pastorale, Mgr André Gueye pose les jalons d'un ministère qui s'annonce marqué par la recherche d'équilibre entre tradition et innovation, enracinement local et ouverture universelle. Sa vision d'une « Église synodale et autonome au service de la justice et de la paix » résonne particulièrement dans le contexte ouest-africain, où les défis démocratiques et sociaux demeurent prégnant. Le document détaillé des orientations pastorales 2025-2028 est annoncé pour les prochaines semaines.

En conclusion de sa lettre, Mgr Gueye invite ses diocésains à rester « fermes dans l'espérance qui ne déçoit pas ». Une exhortation qui résume l'esprit de sa démarche pastorale : allier le réalisme face aux défis et la confiance dans l'avenir de l'Église sénégalaise.