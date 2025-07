Tunisie: Jusqu'à 10 000 dinars d'amende pour les infractions sur les plages, selon un projet de loi

Face à la recrudescence récente des noyades et accidents sur les plages non surveillées, un groupe de 26 députés a soumis un projet de loi visant à renforcer la protection des estivants et la sécurité des baignades sur les plages et espaces aquatiques. Ce projet, présenté par la députée Asma Derouiche lors de son passage ce dimanche 6 juillet 2025 sur les ondes de Mosaique FM, comprend 14 articles.

La députée a souligné le manque d'équipements et de moyens de sauvetage sur les plages non touristiques, ainsi que la multiplication des comportements dangereux, notamment la baignade dans les oueds et les lagunes. Le texte propose de délimiter clairement les zones de baignade, de rendre obligatoire la présence d'équipes de secours sur les plages, d'encadrer strictement les conditions de surveillance, et d'équiper les plages des dispositifs nécessaires.

Par ailleurs, le projet réglemente l'utilisation des espaces aquatiques, précise les responsabilités légales des acteurs concernés et prévoit des sanctions financières pouvant aller jusqu'à 10 000 dinars en cas de non-respect des règles.

Ce texte législatif vise à combler un vide juridique et à garantir la sécurité des citoyens pendant la saison estivale, tout en renforçant la prévention des accidents liés à la baignade.