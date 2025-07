Tunisie: Perspectives Clubistes - Le CA n'avance plus sur un fil

Au fil des saisons, le changement, c'est tout le temps au CA, même si actuellement, l'objectif est noble, celui de repartir sur de nouvelles bases, avec une équipe plus soudée et un projet sportif mieux défini.

En dépit du fait que plusieurs facteurs expliquent le changement réclamé par les fans, en raison des mauvais résultats sur fond de tensions internes, au niveau purement technique, est-il avantageux de profondément renouveler le « parc de joueurs ». Sans aller dire que le CA veut tout remettre à plat, quelques joueurs qui pèsent ou qui comptent, arrivés en fin d'engagement, seront libérés, alors qu'en retour maintenant, il s'agira de les remplacer par des éléments de même carrure, sinon de plus gros calibre.

Dans cet ordre d'idées cependant, si pour le cas du gardien Moez Hassan, l'axial Rami Bedoui et le milieu Mohamed Amine Laâjimi, la fin de la relation contractuelle tomberait à pic pour différentes raisons, la séparation pour fin de bail avec les attaquants Adem Garreb, Bassem Srarfi, Hamdi Laâbidi et Youssef Snana, cédé aux Qataris d'Al Shamal SC, aux côtés du départ du pivot Ahmed Khalil, semble sujet à débat, quoique la fin justifie les moyens en football.

Et si le CA doit rompre avec trois enfants du club, Khélil, Garreb et Laâbidi, c'est en raison des résultats insuffisants de l'exercice écoulé, un constat d'échec qui a donc conduit à des réflexions sur la nécessité de changements.

Aujourd'hui donc, il ne fait aucun doute que le club souhaite repartir sur un nouveau cycle avec des joueurs ayant plus de caractère et de leadership. Et en attendant que d'autres renforts débarquent, déjà, le gardien Mouhib Chamakh et le latéral droit Houssem Hassan Ramadhan ont pris le chemin du Parc A.

Prochainement, avant le départ pour Aïn Draham pour un stage bloqué qui débutera le 8 juillet, des postes seront pourvus, mais aussi des cadres seront conservés, à l'instar de Ghaïth Sghaier qui aurait été confirmé par coach Mohamed Sahli alors que l'on croyait le joueur en transit... Pour revenir maintenant aux cibles clubistes du moment, si rien ne filtre concernant les continentaux pistés, selon certaines sources, l'Usémiste Aymen Harzi, produit de la JSK et passé par les rangs du CSS, serait sous les radars clubistes.

A 30 ans, l'attaquant hybride des Bleus est encore redevable d'un an de contrat au club du Ribat, mais comme on dit, tout va vite en football... Aussi, Rami Kaib, arrière gauche des Suédois d'Elfsborg, serait pisté par le CA qui aurait même formulé une offre.

La proposition faite à l'international tunisien de 28 ans, deux fois capé avec le Team Tunisie, tournerait autour d'un contrat de deux ans avec 130.000 dollars de dotation la première saison et 150.000 dollars lors de l'exercice suivant avec une revalorisation si le CA valide sa présence sur la scène africaine.

Enfin, outre l'arrière gauche Houssem Ben Ali, 29 ans et ex-sociétaire de l'ESS et auparavant du CSS, le milieu Moataz Zaddem, en passe de résilier son engagement avec Modern Sport, serait en contact avec le CA et se trouverait en passe de négocier son passage au Parc A, alors que, dans le même temps, l'ancien joueur de l'ESS, de l'EST, Valimiera et Al Masry serait aussi dans les petits papiers des recruteurs étoilés en vue d'un retour à Sousse.

Retrouver un ancrage solide

Après le passage de témoin et l'intronisation d'un nouveau bureau directeur avec à sa tête Dr Mohsen Trabelsi et Mehdi Miled pour président de section football, le CA semble évoluer dans le bon sens et semble en passe d'opérer des changements significatifs, mais pas un remplacement complet de l'équipe.

Et selon certaines prémices, ces changements viseraient à améliorer l'état d'esprit, l'union du groupe et à atteindre à terme les objectifs sportifs tracés. Vaste programme mais visées forcément louables. Cependant, en football, on dit souvent que le passé éclaire le présent, le passé proche pour le cas du CA, car il s'agit de ne pas reproduire les mêmes erreurs.

Explications : la saison passée, le mercato clubiste n'a pas été « réalisé avec des bouts de ficelle », loin de là, et les joueurs enrôlés étaient même réputés, à l'instar d'Ait Malek, Semakula, Kinzumbi, Srarfi, Ben Abda, Khadhraoui... Sauf que si le public s'est enflammé en amont, il n'a finalement pas été conquis, résultat oblige. Bref, actuellement, même s'il y a de très bonnes raisons d'espérer un redressement aussi payant que spectaculaire, c'est encore le court-termisme sportif qui prime, même si avec coach Mohamed Sahli, l'on s'apprête à découvrir plusieurs jeunes qui seront lancés dans le grand bain des séniors. Se renforcer mais aussi construire sur la durée.

S'il veut re-goûter à la gloire, un jour, le CA a aussi besoin de retrouver un ancrage solide et se recentrer donc en partie sur les jeunes à impliquer davantage dans le groupe et dans le jeu. Se renforcer, certes, mais retrouver son authenticité aussi en revenant à ses racines, la promotion des jeunes du cru. Le CA a tout à y gagner, car titré ou pas, après coup, quand le réservoir de talent est plein, nul besoin de s'inquiéter pour l'avenir avec la présence de pépites qui compensent toujours les pertes attribuées à l'absence de consécration.