Tunisie: Salon international de l'étudiant « Caravane Wajahni 2025 » au palais des Congrès - Une affluence record

Le salon de l'orientation et des études en Tunisie et à l'étranger Wajahni a commencé à Tunis avec une affluence très notable parmi les visiteurs, entre étudiants, parents et professionnels. Rendez-vous est donné pour la caravane Wajahni à Sfax et à Sousse, respectivement le 12 et le 19 juillet 2025.

Une grande mobilisation des étudiants a été observée hier au Palais des Congrès, à Tunis. Beaucoup d'énergie, d'interactions dans un salon qui veut rompre avec la tradition des salons classiques et manquant de relief. Une meilleure visibilité médiatique, une digitalisation renforcée avec de nombreux panneaux numériques qui indiquent, localisent les stands et renseignent les visiteurs sur le salon ont été les ingrédients du succès certain de ce Salon.

La mobilisation de nombreux volontaires pour prêter main-forte aux organisateurs est une initiative remarquable et à saluer. Mayssa Khomsy, fondatrice de Wajahni, a fait part de sa satisfaction personnelle quant à la réussite lors de la journée d'ouverture du Salon, au moins en termes de fréquentation, suscitant l'intérêt et la curiosité des visiteurs. Elle a affirmé : « Wajahni, c'est parti d'une initiative privée, d'un besoin surtout qu'on a remarqué chez les jeunes.

Quand je dis jeunes, que ce soit bacheliers ou étudiants en phase terminale de l'université, ils sont tous en manque d'informations, ils ont besoin d'orientations académiques pour tracer leur chemin académique. Du besoin, on a commencé l'aventure Wajahni, qui a démarré par un 'rêve' qui est le slogan, on a voulu fournir l'information.

En Tunisie, habituellement l'orientation se cadre sur un seul axe. On croit qu'il y a une synergie entre plusieurs axes pour réussir l'orientation en général. Dans nos salons, il y a plusieurs zones. » En effet elle y décrit le découpage en zones du Salon pour plus d'interactivité et d'échange entre professeurs, encadrants et étudiants.

Un Salon en 4 zones ciblées

« Il y a la zone d'exposition où l'étudiant, le parent ou l'élève, le bachelier peuvent échanger avec l'université d'une manière directe, voir les attentes de l'université et s'informer sur les filières qu'ils proposent. C'est une source d'informations très importante. On est en train de couvrir toutes les spécialités sans exception, l'ingénierie, les langues, la science politique, le business, l'architecture, les spécialités. »

C'est la zone d'exposition, selon elle. Elle a ensuite abordé les autres zones : « La deuxième zone, c'est la zone de workshop qui est vraiment clé pour nous. On est dans un monde de compétences. Il y a des milliers qui sortent de chaque filière. Ce qui différencie sur le marché de l'emploi un étudiant, c'est les compétences en plus qu'il a par rapport aux autres, au niveau des langues, les compétences en informatique et bien d'autres.

Dans les workshops, le but c'est de faire une petite masterclass pour apprendre soit les soft skills ou les hard skills, ou peut-être pas nécessairement pour apprendre, surtout pour les bacheliers, mais pour découvrir la filière choisie. » Pour savoir et déterminer, s'il se projette dans ce domaine ou pas. C'est la zone de conférence, appelée « zone de rêve ».

Elle a précisé son intérêt à y transiter : « On a des intervenants, des 'success-stories' en général, des professeurs universitaires avec une bonne carrière qui ont réussi dans leur domaine, qui ont réussi académiquement pour partager leurs expériences, le chemin parcouru, les éléments encourageants qu'ils ont rencontrés, les obstacles qu'ils ont rencontrés, les choses qui ont échouées.

C'est la source d'informations. Pour éviter de commettre les mêmes fautes, pour donner du rêve et de l'inspiration face aux mauvaises ondes qui sont projetées par une projection de lumière. Alors que tous les jours, on a des modèles de réussite dans tous les domaines. » Tous les jours, il y a 50 intervenants pour leur montrer que c'est possible quel que soit le gouvernorat d'origine, ou la classe sociale à laquelle l'étudiant appartient.

Personne n'est avantagé parce que tout enseignement part de zéro. Avec la persévérance, avec la volonté, on peut dépasser ses propres limites. La 4e zone est celle de l'orientation des bacheliers, à laquelle des experts ont été conviés du ministère de l'Enseignement supérieur. L'expert est là pour accompagner certains bacheliers qui ne savent pas calculer leur score, le degré d'admission dans telle ou telle faculté de façon personnalisée et individuellement. L'implication des parents est un élément qu'on doit remarquer considérablement, avec toute la nouvelle technologie et les spécialités disponibles.

Ces derniers doivent être informés pour pouvoir épauler leur fils ou leur fille. Mayssa Khomsy de renchérir : « On a besoin du soutien des parents. Ils sont impliqués dans la décision, ils sont prêts, ils s'occupent de l'enjeu, ils viennent le soir pour les conférences et les workshops. C'est ça le but de Wajahni. Wajahni est également destiné aux jeunes. Donc on a toute cette partie qui s'appelle Wajahni Challenge. Ils sont là pour jouer, pour gagner.

Ce sont des jeux ludiques qui sont réfléchis, pas n'importe quel jeu. Ce sont des jeux qui permettent aux jeunes d'apprendre, de jouer, de connaître des choses. Nous avons plus de 200 cadeaux liés à l'éducation. Vous allez gagner des bourses, des formations en anglais, vous allez gagner même des bourses internationales. Donc ce sont des opportunités. On est en manque d'opportunités. Wajahni est donc là pour offrir aux gens des opportunités. »

Wajahni en bref

Wajahni est une grande manifestation axée sur la préparation et l'inspiration des bacheliers, étudiants et jeunes diplômés et leurs parents à prendre la bonne décision pour leurs futures études et carrières. L'objectif est de faire le pont entre les jeunes et les représentants d'établissements éducatifs ainsi que le monde professionnel.

A travers ses divers événements et initiatives, Wajahni assurera une communication régulière et tiendra les bacheliers au courant des dernières tendances et opportunités d'études en Tunisie et à l'étranger ainsi que les offres de stages et d'emploi. Il y a eu 4 000 inscriptions pour la seule journée inaugurale. D'après l'organisatrice du Salon Mayssa Khomsy, « il y en a déjà 3 000 qui se sont présentés.

C'est un record. Donc ici à Tunis, pour venir aujourd'hui, l'inscription est gratuite. Mais il faut bien sûr s'inscrire au préalable, pour pouvoir réellement participer à Wajahni. Mais ce qu'on appelle opportunité en anglais 'Equal right to opportunity', c'est le fait de vouloir offrir la même chance et l'opportunité à tout le monde. »

La caravane Wajahni ne va pas demeurer à Tunis, où l'information est centralisée. Ainsi, Wajahni va visiter d'autres villes, à l'instar de Sfax le 12 et le 13 juillet à la salle de conférences de Gremda, et les 19 et 20 juillet à Sousse, au Mouradi Club Kantaoui. « C'est le même principe. Il n'y a pas d'espace aussi grand que celui-ci. Ce sera un peu plus petit, mais on a les mêmes participants, les mêmes zones, les mêmes opportunités », conclut la principale instigatrice de l'évènement.