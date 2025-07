Ile Maurice: Arvin Boolell dénonce la mainmise de la «mafia des courses»

Répondant aux critiques du leader de l'opposition, le ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, a souligné que ce dernier essayait de défendre l'indéfendable. Il a lui livré une charge sévère contre l'ancienne administration du Mouvement socialiste militant (MSM), qu'il a accusé d'avoir livré l'industrie des courses hippiques à une «mafia» bien organisée. Il a dénoncé un système corrompu où des proches du pouvoir auraient bénéficié d'un monopole, de financements occultes et de protections pour couvrir des activités illégales, telles que les paris clandestins et le trucage de courses.

Arvin Boolell a pointé du doigt la GRA, dépourvue de moyens d'enquête à l'époque, et a salué les nouvelles dispositions du projet de loi en débat, qui visent à rétablir la transparence et l'intégrité dans ce secteur historique. Il a affirmé que la réforme actuelle, bien pensée et rédigée par le bureau de l'Attorney General, permettra de redonner à la GRA des pouvoirs d'investigation et de surveillance accrus, en particulier contre les paris illégaux.

Revenant sur la Commission d'enquête Parry mise en place en 2014, il a reproché au régime MSM d'avoir ignoré ses 23 recommandations, malgré la réception à plusieurs reprises du rapport par le bureau de l'ancien Premier ministre. Il a accusé cette administration d'avoir volontairement affaibli le Mauritius Turf Club (MTC) pour faire place à des intérêts privés et douteux, qualifiant le régime de «corrompu» et de «décadent».

Le ministre a également évoqué des actes de sabotage, des cas de cruauté envers les chevaux, des irrégularités dans les licences de paris et un système véreux de blanchiment d'argent à travers des plateformes de jeux non reliées à la Mauritius Revenue Authority. Il a dénoncé le rôle d'un «blue-eyed boy» du MSM, présenté comme le principal bénéficiaire de ce système opaque. Enfin, il a appelé à une collaboration public-privé pour améliorer les soins vétérinaires, construire un incinérateur à La Vigie et élargir le Conseil des vétérinaires. Il s'est engagé à restaurer la confiance du public dans l'intégrité de l'industrie hippique mauricienne, qui célèbre plus de 200 ans d'histoire.