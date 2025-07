Afrique Australe: Présidence de la SADC - Madagascar se prépare à un ballet diplomatique

Pendant un an, Madagascar présidera la SADC et accueillera divers sommets, avec l'ambition de faire de cette vitrine régionale une opportunité économique et politique, malgré les défis logistiques et sécuritaires.

Antananarivo s'apprête à devenir la scène d'un véritable ballet diplomatique, où cortèges officiels, réunions de haut niveau et délégations venues de toute l'Afrique australe imposeront à Madagascar un défi logistique et sécuritaire sans précédent. D'août 2025 à juillet 2026, le pays exercera en effet la présidence tournante de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), enchaînant sommets des chefs d'État, conseils ministériels et assemblées parlementaires.

Comme l'a rappelé le dernier Conseil des ministres, au-delà du sommet des chefs d'État et de gouvernement prévu en août, Madagascar accueillera plusieurs rencontres majeures de cette organisation régionale. Parmi elles figurent notamment la réunion du comité exécutif de la SADC en novembre et l'assemblée plénière des présidents des Parlements des États membres, programmée pour juin 2026. Autant de rendez-vous qui renforceront le positionnement du pays sur la scène africaine.

Cette intense séquence diplomatique, qui verra défiler des centaines de représentants officiels issus des seize pays membres, dépasse largement un simple calendrier protocolaire. Elle engage directement Madagascar à prouver sa capacité à organiser, sécuriser et accueillir des événements d'envergure régionale, sous le regard attentif du continent.

Pour garantir la réussite de ces rencontres, tout un écosystème doit être mobilisé : hôtellerie, transports, dispositifs de sécurité, gestion des protocoles, mais aussi services sanitaires et infrastructures numériques. Dans un contexte où la moindre faille pourrait entacher l'image du pays, les autorités multiplient les réunions préparatoires.

Sécurité renforcée

Les hautes sphères des Forces de défense et de sécurité (FDS) se sont récemment concertées avec les responsables du ministère des Affaires étrangères afin de définir les dispositifs de sécurité qui encadreront le sommet d'août et les autres réunions prévues. Des commissions spécialisées ont été mises en place pour piloter ces préparatifs, illustrant la priorité accordée à la protection des délégations et au bon déroulement des opérations.

Côté logistique, des réunions périodiques permettent de faire le point sur l'avancée des préparatifs. Les différentes commissions thématiques - transport, hébergement, accréditation, santé, logistique, communication, numérique - rendent compte de leurs travaux à la ministre des Affaires étrangères, Rasata Rafaravavitafika, cheffe de file du dispositif national. Celle-ci présente ensuite les progrès accomplis au Secrétariat de la SADC, comme ce fut le cas lors d'une réunion virtuelle le 23 juin dernier.

Concernant la question sensible de l'hébergement, seuls les hôtels répondant strictement aux normes d'hygiène et de qualité seront retenus. Un message réaffirmé par la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Viviane Dewa, à l'issue d'une autre séance de travail, le 17 juin.

Au-delà des honneurs diplomatiques, ces rencontres constituent une opportunité pour Madagascar d'affirmer son rôle au sein de la région, de défendre ses priorités stratégiques et de consolider ses alliances. Elles représentent aussi une aubaine pour l'économie locale. Hôteliers, restaurateurs, prestataires événementiels et artisans espèrent bénéficier des retombées directes et indirectes d'un afflux inédit de visiteurs officiels. La présidence de la SADC apparaît ainsi comme un véritable levier pour renforcer l'intégration régionale et promouvoir l'image de Madagascar, à condition que l'organisation soit à la hauteur des attentes.