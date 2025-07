Madagascar: Gestion des ressources naturelles - 60 nouveaux techniciens forestiers opérationnels

Le Centre National de Formation des Techniciens Forestiers (CNFTF) basé à Angavokely, dans la région Analamanga, vient de sortir deux promotions baptisées « Iratra » et « Vonona », et ce, sous le parrainage du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Max Andonirina Fontaine.

Ce sont 60 nouveaux techniciens forestiers qui sont directement opérationnels pour mener des interventions sur le terrain, au terme de leurs parcours de formation dans différents domaines. On peut citer, entre autres, l'écologie, les normes et la législation concernant le secteur de l'environnement, la conservation et la restauration forestière, la valorisation des produits forestiers et la gestion de l'environnement.

Il est à noter que le CNFTF est le seul établissement de formation chargé de développer des compétences liées aux métiers et filières relatifs à la foresterie à Madagascar garantissant ainsi la disponibilité de professionnels qualifiés capables d'agir sur le terrain. Ce qui permettra de renforcer la gestion durable des ressources naturelles.

Conditions d'apprentissage

Dans la foulée, de nouvelles infrastructures modernes ont été inaugurées au Centre, en marge de la cérémonie de sortie de ces deux promotions, et ce, en présence des représentants du ministère des Forces armées, de la Gendarmerie Nationale et du ministère de la Sécurité publique. Des représentants des partenaires techniques et financiers ainsi que des autorités locales ont également assisté à cet événement. Ainsi, le Centre bénéficie d'un dortoir réhabilité, et d'un plateau technique rénové qui contribuent à améliorer les conditions d'apprentissage et la qualité de l'enseignement.

Il est à rappeler que le CNFTF a repris ses activités en 2018 après des années de suspension. Grâce au partenariat entre l'Etat, l'Union Européenne et la GIZ, le centre a formé, à ce jour, 115 techniciens forestiers.