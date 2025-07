Madagascar: « Divas Hit the Road » - Rencontre avec l'équipe de l'émission chinoise

Le Salon VIP de l'Aéroport International d'Ivato a servi de cadre, avant-hier, à la rencontre avec l'équipe de tournage de l'émission chinoise.

Concrétisation

L'événement a été organisé par l'ambassade de Chine, en collaboration avec le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, le ministère de la Communication et de la Culture, et le ministère des Affaires étrangères. « C'est la concrétisation du voyage présidentiel en Chine », a déclaré Viviane Dewa, en rappelant la rencontre entre le président Andry Rajoelina, l'ambassadeur JI Ping et le gouverneur de la province du Hunan. « Un accord de coopération a été signé dans la foulée avec les ministères malgaches concernés, avec pour objectif de promouvoir le tourisme et la culture malgache à l'international », a-t-elle expliqué.

Tremplin

La ministre du Tourisme et de l'Artisanat a expliqué que « l'émission Divas Hit the Road - suivie par des milliards de téléspectateurs en Chine - constitue un vecteur de promotion d'une puissance inédite pour la Grande Île ». Et d'ajouter que « le tournage de plusieurs épisodes à Madagascar est perçu comme un tremplin vers l'objectif gouvernemental d'un million de touristes, à travers une meilleure visibilité à l'étranger ».

Vedettes

« Nous ne nous contentons pas de la promotion, nous préparons aussi les infrastructures nécessaires », a ajouté la ministre. Elle a cité la recherche de financements pour la construction d'aéroports modernes et d'hôtels 5 étoiles, en partenariat avec le secteur privé, dans le cadre de la vision présidentielle de développement. L'équipe chinoise a séjourné deux semaines à Madagascar, explorant notamment Andasibe, Sainte-Marie et Morondava, des sites choisis pour leurs richesses naturelles et culturelles. Le casting de cette saison inclut des célébrités telles que Na Ying, Chen Shu, Ma Sichun, Li Qin, Zhang Yaqi, Gong Jun et Zhang Wanyi, des vedettes de renom suivies en Chine et en Asie.

Partenariat

De son côté, l'ambassadeur de Chine, S.E.M Ji Ping, a salué le partenariat exemplaire entre les deux pays. « Nous espérons que cette émission incitera davantage de touristes chinois à venir découvrir Madagascar. » Il a également encouragé les Malgaches à visiter la Chine, évoquant le départ de la princesse Fenosoa Ralandison Ratsimamanga pour un voyage culturel, prélude à de futurs échanges bilatéraux. « À travers cette collaboration audiovisuelle, la Chine et Madagascar confirment leur volonté commune de renforcer les échanges humains, culturels et économiques au bénéfice mutuel des deux peuples », a-t-il affirmé.