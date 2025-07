Madagascar: Baccalauréat 2025 - Des cours de révision gratuits pour les candidats

À quelques jours des épreuves du baccalauréat, la Commune urbaine d'Antananarivo intensifie son soutien aux candidats en lançant des cours de révision gratuits. Une initiative à la fois pédagogique et stratégique, alors que les autorités renforcent parallèlement les mesures de sécurisation des examens.

À l'approche du baccalauréat, candidats et responsables se mobilisent activement. La Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) propose des cours de révision gratuits, organisés au Tranompokonolona d'Isotry, du 7 au 11 juillet. Ces séances visent à offrir un dernier soutien pédagogique aux futurs bacheliers. Les cours se déroulent en deux sessions : de 7h à 11h pour les séries scientifiques (C, D, S) et de 13h à 16h pour les séries littéraires et techniques (A, L, OSE). Ils porteront sur les points clés du programme, avec des synthèses de cours et des conseils méthodologiques pour mieux aborder les épreuves. Une première phase de cette initiative avait déjà eu lieu en juin au Tranompokonolona d'Analakely, toujours sous l'égide de la CUA.

221 872. C'est le nombre de candidats dans tout Madagascar dont 14 666 candidats libres. Les examens du baccalauréat d'enseignement général ainsi que la première partie des épreuves du baccalauréat technique et du baccalauréat professionnel et technologique se tiendront du 21 au 25 juillet. La deuxième partie des épreuves du baccalauréat technique, professionnel et technologique sont prévus du 28 au 31 juillet.

Par ailleurs, la sécurisation des épreuves a été renforcée cette année. Le ministère de l'Enseignement supérieur a remplacé les taxis-brousse par des véhicules de location pour le transport des sujets d'examen vers les régions. Une collaboration étroite avec plusieurs départements ministériels est également en place pour garantir le bon déroulement de l'organisation. Le ministère assure qu'il veillera avec la plus grande rigueur à prévenir toute fuite de sujets.