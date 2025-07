Algérie: Anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale - Inauguration et lancement de nombreux projets à l'Est du pays

Constantine — La célébration du 63ème anniversaire de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale a été marquée dans les wilayas de l'Est du pays par l'inauguration et le lancement de nombreux projets dans le but d'améliorer le cadre de vie des citoyens.

A Constantine, le wali, Abdelkhalek Sayouda, a présidé des cérémonies d'inauguration de plusieurs équipements et projets de développement, publics et privés, réalisés au profit de l'ensemble des communes de la wilaya, soit 181 projets inaugurés ou lancés.

Une cérémonie a également été organisée au Cercle régional de l'Armée, au cours de laquelle la famille révolutionnaire a été honorée en présence des autorités civiles et militaires, des membres des deux chambres du Parlement, des cadres de la wilaya, ainsi que des représentants de la société.

A Sétif, une polyclinique a été inaugurée et baptisée du nom de la Chahida Hassiba Benbouali à la cité du "5-Juillet 1962", dans la commune d'Ouled Saber, ainsi qu'une unité de dépistage et de suivi à la cité Hachemi de Sétif, en plus de la baptisation d'un groupe scolaire à la cité El-Hidhab, du nom du martyr Chenini El Hadj et d'une école primaire à la cité des 8.111 logements du nom du martyr Salakdji Larbi.

Dans la wilaya de Batna, le wali, Mohamed Benmalek, a présidé, au musée du Moudjahid, l'inauguration d'une exposition de photographies et de documents historiques, puis l'ouverture d'un séminaire historique, suivi de la présentation d'une représentation théâtrale et de chants patriotiques exécutés par des élèves d'écoles primaires.

Dans la même wilaya, plusieurs projets de développement ont été inspectés, inaugurés ou lancés, donnant lieu, notamment, à la pose de la première pierre de 20 logements publics locatifs et de 30 logements promotionnels

aidés, l'inauguration d'un bureau de poste dans la commune de Tazoult.

Les autorités locales ont également rendu visite, à cette occasion, aux enfants malades hospitalisés au centre régional anti-cancer et auxquels des cadeaux ont été offerts.

A Souk Ahras, les autorités de la wilaya ont procédé, aux côtés de membres de la famille révolutionnaire, à la mise en service du projet de dédoublement de la route nationale 81 entre les communes de Sedrata et Rakouba, sur une distance de 12 km, ainsi qu'à l'inauguration d'une salle de soins dans la commune de Khemissa et une mosquée dans la commune de Hanancha, avant de rendre visite à des moudjahidine.

Pour leur part, les autorités de la wilaya de Khenchela ont donné, devant le complexe sportif Zerouali-Abdelhamid, le coup d'envoi du "marathon des jeunes" et présidé la cérémonie de réouverture de la Place des martyrs, dans le centre-ville de Khenchela, qui vient de faire l'objet d'une opération de réhabilitation, avant de poser la première pierre d'un collège d'enseignement moyen (CEM) dans la commune d'El Mahmel.

A El Tarf, le wali, Mohamed Meziane, accompagné des autorités locales civiles et militaires et de moudjahidine, a présidé le lancement du projet de raccordement du village "Kantara El Hamra - Bousta Ahmed" au réseau du

gaz naturel, au profit de 1.224 habitants de la commune d'El Kala, et la mise en service d'une grue de 200 tonnes au nouveau port de cette ville côtière.

Un dépôt de stockage de céréales d'une capacité de 5.000 tonnes, réalisé dans la commune d'Ain El Assel, a été inauguré, ainsi qu'un service d'oncologie à l'Etablissement public hospitalier au chef-lieu de wilaya.

A Skikda, le wali, Saïd Akhrouf, a rendu visite au moudjahid Mokhtar Boudefa (85 ans) à son domicile avant d'inaugurer une exposition d'objets et de documents historiques organisée par le musée du Moudjahid Ali-Kafi au théâtre régional Sakina-Mekkiou.

Une pièce théâtrale intitulée "Les oiseaux de l'aube", présentée par l'association "El-Massil" de Constantine, a également été présentée à cette occasion.

Dans la wilaya de Biskra, les autorités locales ont inauguré, dans la commune de Foughala, une piscine réalisée dans le cadre des projets financés par la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales, tandis qu'à Tébessa, le wali, Ahmed Belhaddad, a rendu visite au moudjahid Meziani Moussa Benmohamed, à son domicile, pour l'honorer et s'enquérir de son état de santé.

A Ouled Djellal, il a été procédé à la pose de la première pierre d'une école primaire et d'un CEM à la nouvelle ville, ainsi qu'au lancement en travaux d'une unité principale de la protection civile dans la zone sud du chef-lieu de wilaya.

Les moudjahidine Rekbane Said, Dahan Mohamed-Larbi et la veuve du martyr Rouaidjia Ahmed ont été honorés à l'occasion de la célébration de la Fête de l'indépendance.

Des cérémonies et des activités similaires ont été organisées dans d'autres wilayas de l'Est du pays.