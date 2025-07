Algérie: Le siège de la DGSN baptisé du nom du défunt moudjahid Ahmed Draïa

Alger — Le siège de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) à Alger a été baptisé, samedi, du nom du défunt moudjahid Ahmed Draïa, à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale.

Cette cérémonie a été présidée par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, M. Laïd Rebiga, et le directeur général de la Sûreté nationale, M. Ali Badaoui, en présence du directeur général de la Protection civile, M. Boualem Bourelaf, et du wali d'Alger, M. Mohamed Abdennour Rabhi.

A cette occasion, une gerbe de fleurs a été déposée et la Fatiha du Saint Coran a été récitée à la mémoire des martyrs, avant le dévoilement d'une plaque commémorative en hommage aux martyrs du devoir national parmi les enfants de ce corps de sécurité.

M. Merad a loué, lors de la signature du Livre d'or, les qualités et hauts faits du défunt moudjahid Ahmed Draïa, se félicitant de "la position éminente qu'occupe cette institution sécuritaire pionnière au double plan national et international, ainsi que le niveau de professionnalisme qu'elle a atteint".

Dans le même contexte, le ministre a exprimé "sa haute considération et sa profonde reconnaissance pour les sacrifices consentis par l'ensemble des membres du corps de Sûreté nationale", réaffirmant "la volonté renouvelée de préserver le legs des valeureux chouhada, de s'acquitter des nobles missions dévolues pour défendre la sécurité du pays et des citoyens, et d'avancer vers des perspectives prometteuses empreintes de fidélité éternelle de ses membres pour que vive l'Algérie libre, digne et sûre".

A son tour, M. Rebiga a exprimé, lors de la signature du Livre d'or, sa "profonde reconnaissance pour les sacrifices des martyrs, qui illustrent les nobles valeurs du patriotisme", soulignant que ces martyrs "sont des exemples édifiants de l'esprit de sacrifice, d'une volonté forte et d'une détermination inébranlable pour que l'Algérie reste debout et fière".

Au terme de la cérémonie, la famille du défunt a été honorée, ainsi que deux cadres supérieurs l'ayant accompagnés dans son parcours professionnel au sein de la DGSN, en sus de plusieurs familles de martyrs du devoir national.

Le défunt moudjahid Ahmed Draïa est né en 1929 à Souk Ahras dans un environnement imprégné d'un haut sens de patriotisme et des valeurs et principes de la religion islamique. Il adhéra aux Scouts musulmans algériens, puis milita au sein du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD), avant de rallier les rangs de la glorieuse Révolution du 1 novembre.

Après l'indépendance, le moudjahid Ahmed Draïa a occupé plusieurs postes de responsabilité, notamment celui de Directeur général de la Sûreté nationale (1965-1977), puis ministre des Transports, et ambassadeur de l'Algérie au Portugal. Il est décédé en 1988 à l'âge de 59 ans.