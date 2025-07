Afrique: CAN Féminine/Groupe B - Le Nigeria en impose d'entrée

Il ne fallait pas arriver en retard au stade Larbi Zaouli ce dimanche soir. À peine quatre minutes de jeu, et Asisat Oshoala, positionnée à la pointe de l'attaque, fait parler sa science du placement et son jeu de tête. Un centre millimétré d'Omorinsola Babajide depuis la gauche, et la numéro 8 surgit dans la surface : 1-0, sans appel. Le ton est donné.

Babajide en feu

Dès les premières minutes, les Nigérianes imposent un pressing étouffant et des projections tranchantes sur les côtés. Babajide, intenable, enchaîne les débordements, provoque et harcèle. Juste avant la pause, elle est justement récompensée : alertée dans la profondeur, elle croise parfaitement sa frappe du gauche au ras du poteau. L'arbitre attend la validation du VAR, mais le but est logiquement accordé. 2-0, la messe semble dite.

La Tunisie, souvent acculée, s'efforce pourtant de rester compacte, avec une ligne défensive courageuse. Mais face à la vivacité et à la densité athlétique nigériane, les efforts nord-africains ne suffisent pas.

Okoronkwo et Ihezuo font la différence

Au retour des vestiaires, Justin Madugu décide de frapper fort. Trois changements : Chinwendu Ihezuo, Esther Okoronkwo et Christy Ucheibe entrent en jeu. Choix gagnants. Okoronkwo dynamite le côté gauche, Alozie multiplie les montées depuis l'arrière, Plumptre s'offre une tentative puissante, et Ihezuo se montre de plus en plus menaçante.

En face, la Tunisie tente de répondre. À la 81e, Salma Zemzem, l'une des rares à pouvoir inquiéter la défense nigériane, trouve la transversale sur une frappe soudaine. Lueur d'espoir. Fugace.

Car trois minutes plus tard, le Nigeria enfonce le clou. Okoronkwo percute, dribble, centre à ras de terre. Ihezuo est là, en renarde, pour conclure. 3-0.

Jamais depuis 2016 les Super Falcons n'avaient remporté leur match d'ouverture en phase finale de CAN Féminine. Cette fois, elles ont brisé la série avec autorité.