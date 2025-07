Madagascar: Football/Coupe de Madagascar - Elgeco Plus et As Fanalamanga en finale

Elgeco Plus et l'AS Fanalamanga s'affronteront en finale de la Coupe de Madagascar, le 20 juillet. Les demi-finales ont eu lieu ce week-end au By-Pass.

Un pied en Afrique. Elgeco Plus et l'AS Fanalamanga se sont qualifiés pour la finale de la Coupe de Madagascar. Les demi-finales se sont tenues ce week-end au By-Pass. L'AS Fanalamanga accède pour la première fois à une finale. L'équipe d'Alaotra-Mangoro a pris sa revanche en écartant le CFFA hier au By-Pass, au bout du suspense, après une séance de tirs au but remportée 4 à 2. Le score était de 1-1 à la fin du temps réglementaire et après la prolongation. Le CFFA avait éliminé l'AS Fanalamanga en quarts de finale du championnat, également après une séance de tirs au but.

Les hommes du coach Nirina Andrianjoelison, dit Raniry, ont raté leurs deux premières occasions dans les dix premières minutes. Le CFFA a ouvert le score à la 18e minute grâce à une réalisation de l'attaquant des Barea à la Cosafa Cup, Gregas, servi par Christ. Le club d'Alaotra-Mangoro a ensuite réagi et mis la pression. Le défenseur du CFFA, Bonard, a failli marquer contre son camp en dégageant un centre venu de la droite, mais la balle a été repoussée par réflexe par le portier Mika (30e). Le même Gregas a manqué le but du K.O en envoyant le ballon au-dessus de la lucarne.

Première finale

L'AS Fanalamanga a poursuivi ses attaques incessantes en seconde période. Ses joueurs ont, toutefois, confondu vitesse et précipitation, et ont manqué de précision dans les derniers gestes.

Les Verts ont égalisé dans le temps additionnel grâce à un penalty transformé par Ismaël (96e), consécutif à une faute de Lekadoda sur Gildas dans la surface (1-1). Le score est resté inchangé durant la prolongation. Les protégés du coach Raniry ont remporté la séance de tirs au but (4 à 2). Le portier Rijaniaina Nicolas a repoussé les deux premiers tirs du CFFA. Rado et Tsalo ont ensuite inscrit deux buts supplémentaires pour sceller la victoire.

« Nous avons changé notre stratégie en réduisant l'effectif offensif et en renforçant la défense tout en assurant l'attaque », confie le coach Raniry.

Le sextuple vainqueur de la Coupe, Elgeco Plus, a de son côté écarté le Cosfa sur le score de 1 à 0 dans l'autre demi-finale, samedi. Les deux formations ont été au coude-à-coude durant la première période. Le Camerounais-tchadien Ismaël a inscrit l'unique but de la rencontre en seconde période. Il a intercepté le ballon entre deux défenseurs militaires qui se sont percutés en tentant de l'arrêter. Ismaël n'a alors eu qu'à éliminer le gardien du Cosfa et placer la balle au fond des filets.

« Le match a été très disputé. Éliminer le Cosfa n'était pas du tout facile vu son parcours cette saison. Nous avons su profiter de ses moindres failles », souligne le coach d'Elgeco Plus, Oelison Rafanomezantsoa, alias Carreca. Cosfa, Elgeco Plus et le CFFA doivent encore disputer les demi-finales retour de la PFL. Le vainqueur de la finale de la Coupe, prévue le 20 juillet, représentera Madagascar à la Coupe d'Afrique de la CAF, dont la date butoir d'engagement est fixée au 31 juillet.