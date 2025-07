Madagascar: America's next top hitmaker contest - Mikahely accède aux quarts de finale

Installé aux États-Unis depuis 2017, l'artiste malgache Mikahely, de son vrai nom Michael Rakoto Razafy, vient de franchir une étape décisive : il est sélectionné pour les quarts de finale du concours «America's Next Top Hitmaker Contest 2025», organisé dans le cadre du Global Citizen Festival à New York.

Originaire de Toamasina et membre fondateur du duo Mika & Davis, Mikahely s'illustre aujourd'hui parmi une soixantaine de candidats retenus pour ce concours musical de haut niveau, qui se tient chaque année depuis 2012. Le Global Citizen Festival n'est pas un événement comme les autres : il mobilise plus de soixante mille spectateurs autour d'une cause commune, la lutte contre la pauvreté et l'insuffisance alimentaire dans le monde. Sur scène, les plus grands noms s'y sont produits, de Jay Z à Alicia Keys, en passant par Ed Sheeran et Stevie Wonder.

Une voix, une cause, une fierté malgache

« En tant qu'artiste, je ressens une responsabilité envers la société. Ce concours n'est pas juste une compétition musicale, c'est un moyen pour moi d'aider l'humain, de faire connaître la culture malgache à l'international, et de contribuer à un combat global », confie Mikahely avec émotion.

Au départ, le chanteur ne comptait que sur sa notoriété aux États-Unis, notamment dans l'État du Vermont où il s'est forgé une solide réputation. Mais face à la rude concurrence, il a décidé de mobiliser également la diaspora et les fans malgaches du monde entier. « Il y a beaucoup d'artistes talentueux dans ce concours, les critères de sélection sont très exigeants. Être parmi les quart-de-finalistes est déjà une victoire en soi, mais je ne m'arrête pas là. Les Malgaches sont des battants », lance-t-il, avec fierté.

Conscient de l'enjeu, il appelle aujourd'hui à un soutien massif du public malgache. Le système de vote en ligne, accessible via un lien partagé sur Facebook, à partir de ce jour à 20 heures à Madagascar, permet à chacun de voter une fois toutes les 24 heures. Le prochain tour s'annonce décisif. L'an passé, c'est le duo Duplexity qui avait remporté la compétition. Mikahely espère, cette année, porter haut les couleurs de Madagascar, en montrant au monde la richesse de sa culture et la puissance de sa voix engagée.